大涝之后，如何做好卫生防疫

“河南雨灾后需防大疫。”7月21日，中国工程院院士张伯礼指出，水灾后卫生条件差，特别容易出现传染病的暴发流行，应格外注意预防。

张伯礼指出，暴雨带来的灾害会破坏城乡的自来水管网系统、下水道系统、污水处理厂、垃圾填埋场、堆肥场等，细菌、病毒、寄生虫等会随洪水的传播而扩散，灾后防疫工作应引起每一个人的重视。

“从传播途径上讲，水灾后容易发生肠道传染病、介水传染病、虫媒传染病、呼吸道传染病及接触性传染病。”张伯礼说，暴雨让环境发生了巨大变化，对蚊蝇、细菌的滋生更加有利，应该得到公众充分重视。

中国食品科技学会专家指出，洪涝灾害可导致食品供应链各个环节受到不同程度影响。如农作物霉变、牲畜疫病或死亡等，水和食物可能被致病生物（细菌、病毒、寄生虫等）、各种有毒有害化学物（农药、兽药、鼠药、化工废物、重金属等）污染，食用这些食物后将影响人体健康。

据国家卫生健康委消息，国家卫生健康委派出由卫生防疫、心理健康、社区卫生专家组成的工作组赶赴河南，加强心理抚慰和疏导，做好灾后卫生防疫，还安排河南周边6省份的国家卫生应急队伍做好应急准备，支援河南开展卫生应急救援和规范处置工作。

7月21日，河南省疾控中心发布紧急提示，洪涝灾害期间，应该做到不喝生水，尽量喝烧开的水、瓶装水或经救灾指挥部认可的饮用水（净化设备现场制备或送来的桶装水）；不喝来源不明或被污染的水，不用来源不明或被污染的水漱口、洗菜等；缸、桶、盆等盛水器具要经常消毒，消毒后用干净的水冲洗；自觉保护生活饮用水水源及环境，在指定地点堆放生活垃圾、倾倒生活污水等。对于临时应急的供水水源，推荐优先选择泉水、深井水、浅井水，其次才考虑河水、湖水、塘水等。

中国食品科技学会专家表示，在有条件的情况下，最好只喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水，切记不喝生水、浑水。不得不直接从自然水体取水饮用时，建议用明矾和漂白粉等净水剂澄清、消毒，而后至少煮沸5分钟后，才能饮用。

洪水期间，很多时候需要集中避难、集中安置，此时卫生条件有限、人员高度集中，要防范聚集性传染。当前新冠肺炎疫情仍未完全结束，加之洪涝灾害后也有可能发生疫病，要尽可能保证一定社交距离，就餐尽可能分餐，个人物品不要混用，尽可能佩戴口罩等防护用具等。（记者 张亚雄 本报通讯员 杨雨晨）