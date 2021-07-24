直播预告：眼眶疾病你了解多少？

眼眶疾病大致可分为肿瘤、外伤、炎症、代谢和内分泌性疾病及寄生虫类疾病等。无论某些先天或后天、全身或局部、急性或慢性疾病，均可使眼眶出现症状，影响视力，甚或危及生命。故而眼眶病不可等闲视之，应属眼部的重症。

眼眶位置深，并与周围副鼻窦、颅脑及颌面部关系密切，眶内组织种类繁多，病种复杂且全身疾病又影响眶内组织，这些原因致使眼眶病与眼科其他领域的疾病有很大差别，眼眶病的治疗具有一定的复杂性和特殊性。

7月27日15：30－16：30，“人民好医生”客户端将邀请解放军总医院眼科医学部眼眶病外科主任杨新吉进行视频直播，为您科普眼眶疾病诊疗的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

杨新吉，解放军总医院眼科医学部眼眶病外科主任，主任医师，副教授，硕士研究生导师。中国中西医结合学会眼科专业委员会眼肿瘤分会副主任委员；中国医师协会眼肿瘤学组副主任委员；北京医师协会眼肿瘤眼眶病分委会副主任委员；中国抗癌协会眼肿瘤专业委员会常委；北京眼科学会理事会理事；中华儿科眼科学组委员。先后承担科研课题10余项，获得武警科技进步二等奖1项，武警科技进步三等奖3项。在各类学术期刊杂志发表论文50余篇，主编及参编著作十余部。

擅长：熟练掌握眼眶、眼睑肿瘤、颅眶、眶鼻沟通性肿瘤、眼眶血管畸形、眼眶骨折、甲状腺相关眼病及眼部整形的诊疗；同时擅长对视网膜母细胞瘤、脉络膜黑色素瘤等眼内肿瘤的治疗。

眼眶疾病为局部病或全身病的一部分，如炎症、肿瘤、外伤、内分泌性疾病及较罕见的寄生虫病等，可造成眼球突出、伴眼球运动障碍或复视。多为后天性，亦可为先天性。突眼是眼眶疾病的主要症状。

突眼，最多见原因为炎症和肿瘤。甲状腺功能亢进所致突眼，多为双侧，且有典型的格雷夫斯氏现象，即上睑不能随眼球下转而向下，使角膜上缘与上方部分巩膜暴露，通过内分泌检查可证实。其他间歇性眼球突出是眶内静脉曲张所致，低头时眼球突出更明显。搏动性眼球突出，多因外伤而致，也可起源于颅内动脉硬化，主要症状为眼球充血和眼球突出，用听诊器于闭合的眼睑或颞部眶壁可听到与脉搏一致的吹风样杂音，颈内动脉造影可确诊。外伤后出血亦可造成眼球突出。

眶内炎症，多见眶蜂窝组织炎，即眶内软组织急性化脓性炎症，起病急，可影响视力甚至危及生命。主要表现为眼睑红肿，球结膜水肿、充血明显，眼球突出，眼运动受限、复视；眼底见视盘水肿、萎缩，视网膜静脉扩张，视网膜水肿、渗出等；伴体温升高，白细胞增加。眶内炎症多由邻近组织炎症，如睑腺炎、颜面疖、鼻窦炎等蔓延而来，也可因全身败血症所致。

眼眶肿瘤，来自眼眶局部，常见者有血管瘤、泪腺肿瘤、神经胶质瘤、横纹肌肉瘤等；也可由周围组织蔓延而来，如上颌窦肿瘤、筛窦囊肿等；全身转移如儿童白血病引起的绿色瘤，成人肺癌、乳腺癌的转移等；另外炎症也可形成肿块称炎性假瘤。以上肿瘤除眼球突出外，还可伴视力减退、眼疼痛、眼运动障碍、眼底视网膜受压现象。

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