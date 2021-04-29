急性视力损伤的现场自救

申屠形超，主任医师/博士生导师，医学博士，浙大二院眼科中心副主任，白内障专业组副主任，中华医学会眼科学分会白内障学组委员，浙江省医学会眼科学分会委员，擅长各种白内障的诊断和手术治疗。美国纽约州立大学和美国国立眼科研究所访问学者。

1.对于急性闭角型青光眼发作：患者一般表现为眼痛、视物模糊、头痛、恶心呕吐，应及时到医院急诊，为避免误诊，应当留意眼痛的特点及时告知医生。

2.视网膜中央动脉阻塞发生：通常为单眼无痛性视力急剧下降或丧失，少数有先兆症状，即单眼一过性黑矇，数分钟后恢复。一般以老年人为主，容易讳疾忌医。发生后应当在90~120分钟内前往医院治疗，否则容易造成视力不可逆转。其间，常会有痉挛过程，出现视力短暂恢复，切记要及时送医。

3.眼外伤突发：发生机械性眼外伤、外物溅入眼睛等，不可以按压眼球，容易造成眼球壁破坏、眼内容物的缺失等，应当盖上纱布，立即前往医院。对于化学性烧伤，应当现场取干净的自来水冲洗，翻开眼睑彻底冲洗至少30分钟，再前往医院，否则容易在送医过程中造成眼部的损害。