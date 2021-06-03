直播预告：高考中考来临 从“心”入手轻松迎考

2021年中高考在即，考生们很容易产生焦虑、紧张等不良情绪，担心自己复习不到位，担心考不好。中高考牵动着每位考生家长的心，有些家长甚至比考生还紧张焦虑。那么，该如何从“心”入手轻松迎考呢？

6月3日（星期四）9:30-10:30，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请首都医科大学附属北京儿童医院精神科副主任张纪水做客演播室，为大众普及中高考考生轻松迎考相关心理知识，千万不要错过。

专家介绍：

张纪水，主任医师、儿童精神病学博士、首都医科大学附属北京儿童医院精神科副主任。

2006年研究提出孤独症的言语发育规律；2012年提出孤独症精神病理学概念脑认知功能瘫痪；2017年建立脑功能和行为发育特需门诊；参加多项孤独症国家自然基金及科技部多动症慢病研究项目等；参加北京市属医学科研院所公益发展改革试点项目，基于多组学多模态神经影像的儿童孤独症智能诊疗体系的建立及临床应用；现任首都医科大学精神病学系委员、中残联孤独症专业委员会常委、中国心理卫生协会儿童心理专业委员会委员、中国心理卫生协会青年工作委员会委员、中国妇幼保健协会儿童心理保健专业委员会常委、北京神经科学学会孤独症专业委员会委员、北京市残联孤独症培训中心指导专家等。

擅长：孤独症（自闭症）、精神发育性疾病的诊断治疗、心理咨询、联络会诊、脑认知功能科学研究等。

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