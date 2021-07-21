实施三孩生育政策背后具备了哪些现实条件？国家卫健委解答

人民网北京7月21日电 （记者崔元苑）《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）于7月20日公布。《决定》作出了实施三孩生育政策及配套支持措施重大决策。为何现阶段实施三孩生育政策？背后具备了哪些现实条件，又有哪些综合考量？在今日国新办就优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况举行的发布会上，国家卫生健康委副主任于学军回应称，这次实行三孩生育政策及配套措施，是中央根据新的人口形势，在科学研究、综合研判的基础上作出的重大决策。

于学军介绍，几年来，国家卫健委会同相关部门，一直对人口变动的趋势进行密切监测，对全面两孩政策实施的情况进行评估，对影响生育决策的相关因素进行研究，抓紧开展生育政策调整的研究论证，并且提出了一系列的意见和建议。人口问题涉及方方面面，牵一发而动全身，加之中国城乡发展不平衡、区域发展不平衡、人口发展不平衡，所以难免对生育水平变化趋势的判断，以及对如何完善生育政策的政策选择和路径选择上，有不同的认识。

“这个期间，适逢十年一次的全国人口普查，全面查清了人口数量、质量、结构、分布等各个方面的情况，准确反映了当前人口变化的趋势性特点，提供了一次最全面、最权威的人口数据支持，这也验证了这几年来一系列研究的结果和判断，进一步统一了各方面的思想认识，也为中央科学决策提供了支撑。因此，‘七普’数据公布不久，中央就作出了实施三孩生育政策及配套支持措施的决定。”于学军解释。

“根据对2021年上半年人口出生监测的情况来看，今年的出生人口和生育水平仍然会呈现走低的趋势。与此同时，人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期，将持续面临人口长期均衡发展的压力，实施三孩生育政策及配套支持措施，目的就是防止出生人口进一步下滑，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。”于学军称。

关于现阶段实行三孩生育政策及配套支持措施的主要考量，于学军表示，一方面是为了平缓生育水平下降的趋势，积极应对生育水平持续走低带来的风险，推动实现适度的生育水平，改善人口结构，应对人口老龄化。另一方面，是为了继续巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会的成果，促进人与自然的和谐共生。可以说，实施三孩生育政策及配套支持措施，是为了进一步适应人口发展新形势变化，推动高质量发展。党中央立足我国的基本国情，着眼现代化建设全局和长远发展，兼顾多重目标，作出的重大决策，也是与全面两孩政策的有序衔接，是对生育政策再次完善和优化。

实施三孩生育政策以后，会不会出现一次显著的人口提升？于学军认为，人口再生产的周期长，影响因素多，生育决策的因素很复杂，而且涉及方方面面。短期内希望释放生育潜能，平缓出生人口下降的趋势。从长期看，关键取决于积极生育支持措施是否能够很好地衔接，是不是能够真正落地，这需要各地各部门各方面的共同努力、积极支持，共同推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展，为社会主义现代化建设、实现中华民族伟大复兴创造良好的人口环境。