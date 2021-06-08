直播预告：预防孩子早期近视，家长应该怎么做？

目前，我国青少年近视人群数量呈不断上升。随着近视度数的不断加深，眼球会被不断拉长，可能导致视网膜变薄、萎缩、脱落等现象，高度近视是致盲的重要因素之一，因此保护青少年的视力健康刻不容缓。

6月6日是全国爱眼日，人民网·人民健康在教育部体育卫生与艺术教育司指导下，联合全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团，开展“积极防控近视 共筑光明未来”系列科普访谈，为孩子们的视力健康出谋划策。

6月9日17:00至18:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请到首都医科大学附属北京朝阳医院眼科常务副主任陶勇做客演播室，为公众普及青少年早期近视相关知识，千万不要错过。

专家介绍：

陶勇，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科常务副主任、主任医师、教授、博士生导师。中国装备协会眼科专委会眼科检验检测学组组长、中国医师协会眼科医师分会葡萄膜炎与免疫专委会副主任委员、中华眼科学会眼科分会青年委员、眼免疫学组委员。

擅长：葡萄膜炎及眼底疑难疾病。

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