生三孩压力大不好养？专家详解新政策及配套支持措施

《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）近日发布，作出实施三孩生育政策及配套支持措施的重大决策部署。

乍一听到三孩政策，有不少网友就急着表示，压力大，不好养，成本高，难支撑……事实上，将推出的配套支持措施，正是为了让“你好！三孩”真正地实现。

7月21日，国务院新闻办举行新闻发布会，国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、民政部等共同介绍优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况，针对老百姓的生娃、养娃、带娃的痛点做了一一解答。

没人看娃，咋办？已有4000家托育机构备案

数据显示，目前全国0—3岁的婴幼儿有4200万左右。据调查，其中1/3有比较强烈的托育服务的需求，但是实际现在我国3岁以下婴幼儿入托率仅为5.5%左右，供给和需求缺口很大。

婴幼儿无人照料成为制约生育的重要原因。

针对这一问题，“十四五”规划把托育服务作为重点来发展，提出到“十四五”期末，使每千人的托位数从目前的1.8提高到4.5。

相关工作已经在积极推进。国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄介绍，国家卫生健康委积极履行牵头职责，和发展改革委、住房城乡建设部、人力资源社会保障部、教育部等部门密切合作，在出台托育机构设置标准、管理规范、保育大纲、建筑标准等方面做了很多工作，短短两年来取得了积极进展。截至6月30日，在国家卫健委全国托育机构备案系统里，已有4000多家机构通过了备案，目前还有1万多家积极申请，市场很积极、很活跃，这是一个现状。

与此同时，“十四五”托育服务发展的专项规划正在研究编制中，将扩大中央预算内投资，并调动国企、社会、资本等各类主体积极投入托育行业。

据介绍，相关部门将通过实施“十四五”普惠托育服务扩容和托育建设专项工程，支持综合托育服务机构和社区托育服务设施的建设；鼓励有条件的用人单位在工作场所为职工提供托育服务，规范家庭托育服务健康发展。同时推动托育人才培养、开展婴幼儿照护服务示范城市创建活动、建立托育服务登记备案等制度，坚决守住托育服务安全和健康的底线。

幼儿园难上，咋办？普惠园将进一步增加

三孩政策落地，入园需求将进一步增加，如何确保普惠优质的学前教育满足适龄儿童入园需求？

当前，我国学前教育“入园难”“入园贵”的问题已经得到有效缓解。数据显示，2020年，全国学前三年的毛入园率已达到了85.2%，普惠性幼儿园覆盖率达到了84.7%。

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，在此基础上，教育部将会同中央有关部门以有效支撑三孩政策实施为重要目标，研究制定部署实施第四期学前教育行动计划。到2025年，全国学前三年毛入园率要达到90%以上，并且要进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。

提高覆盖率的同时，科学布局普惠园的工作已经在推进。

“这两年来，我们在小区配套幼儿园的治理上下了很大气力，回收了2万多所幼儿园，增加了416万个学位，有效支撑了普及普惠目标的实现。”吕玉刚说，未来将大力发展公办园，并积极支持民办园提供普惠性服务。

在幼小衔接方面，将深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，坚持以游戏为基本活动，科学推进小学和幼儿园有效衔接。据介绍，教育部今年已经专门印发了关于实施幼儿园和小学科学衔接的意见。在幼儿园要帮助孩子做好小学入学准备，在小学特别是针对1年级孩子，要帮助做好入学适应，使双方有效衔接，搭建起桥梁。

放学早没时间管，怎么办？课后服务今年全覆盖

由于过去放学时间和家长的下班时间不一致，“接孩子难”成为很多父母的实际问题。《决定》要求“推动放学时间与父母下班时间衔接”，这一工作如何落实？

吕玉刚介绍，2017年以来，教育部对课后服务工作进行了部署，截至2021年5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，有6500万学生参加了课后服务。接下来，每个义务教育学校都要结合自己的办学特色、条件情况，制定具体的实施方案，确保今年秋季开学以后，实现学校全覆盖。

“只要学生愿意留在学校参加课后服务，学校就应该提供这样的条件和支持，并设置丰富多彩的课后服务项目，增强课后服务吸引力和有效性。”吕玉刚说，课后服务的结束时间和家长的下班时间相衔接，按照当地正常下班时间来考虑。原则上，每周5个工作日，每天课后服务不少于2个小时，也鼓励学校提供延时托管服务。

课后服务的经费保障哪里来？据介绍，因为国家有明确政策规定，通过财政补助，实行服务性收费或者代收费的办法，保障课后服务经费。要求各地按照政策规定，完善课后服务经费保障办法，明确相应标准，为参与课后服务的教师和相关人员给予相应的补助，切实保障课后服务能够顺利实施。