当心“清凉神器”成伤人利器

“秒变冰爽，一捏就有。”

“随身空调，冷到发抖。”

“1秒降温，冰感持久”……

进入“三伏天”后，开启“蒸烤模式”，口罩爆珠、挂脖风扇、降温喷雾等五花八门的“清凉神器”相继登场。

然而，这些噱头十足的产品却暗藏诸多隐患。一旦使用不当，甚至可能成为威胁健康的“伤人利器”。

口罩爆珠

长时间接触可能引发过敏

“只要取出一到两颗爆珠放入口罩内侧，捏破以后再戴上，就能秒变冰爽。”酷暑当前，戴口罩产生的不适感越来越明显，网上出现的口罩爆珠让很多人眼前一亮。

记者在电商平台上进行搜索，看到这类产品普遍宣称可以让口罩“告别闷热”，保持“清凉舒爽”。以一款月销量在2万以上的口罩爆珠为例，每盒产品装有100个米粒大小的胶囊状颗粒，分为冰镇薄荷、柠檬、西瓜、葡萄等一二十种口味。产品参数中显示，主要成分为天然薄荷油和明胶，执行标准则为QB/T 4079。

通过查询，记者了解到该标准适用于按摩基础油、按摩油。其中规定，按摩油的销售包装上应标注“不可内服”“孕妇、婴幼儿、高血压、肾病、癫痫、皮肤破损者勿用。肌肤敏感者，皮试合格后方可使用”等内容。

不过，从产品介绍来看，这款口罩爆珠在使用上显然与按摩油并不相同。有用户反映，“一点儿用没有，一大股廉价香精味”。而另一款同类产品中，商家并未说明口罩爆珠的具体成分，客服也迟迟没有对此给出明确答复。有消费者表示“闻久了头晕”“吃一片薄荷糖都比这凉快”。

相比之下，一款连花清瘟口罩爆珠自我标榜的功能更为强大。“呼吸不畅，爆两颗，鼻通畅；加班熬夜，爆两颗，不犯困”……在商品详情中，商家称“口罩爆珠精油由连花清瘟胶囊内部分药食同源提取物组成。

用了爆珠以后，口罩究竟会有哪些变化？日前，杭州市场监管局的工作人员挑选了几款口罩爆珠，送到浙江省轻工业品质量检验研究院进行检测。检测人员将爆珠捏碎前和捏碎后的口罩样品进行了实验对比，结果发现加了爆珠以后，口罩的性能没有发生明显变化，也不会变得更加透气。相关人员表示，使用爆珠其实相当于在口罩内滴风油精，所谓的清凉感觉持续时间不长，并不能从根本上解决口罩闷热的问题。

而在北京小汤山医院康复中心主任武亮看来，口罩爆珠释放出的成分会与面部和口鼻长时间接触，并被直接吸入，可能会对皮肤和呼吸道产生一定影响，诱发过敏反应，甚至引起哮喘等疾病发作。

“产品可以有创新，但创新一定要有原则和底线。”武亮谈道，国家对吸入剂是有严格审批要求的，如果含有药物成分，那就应该按照药品来对待，明确适应症，而不是谁都可以拿来用，“目前，口罩爆珠仍然缺少有针对性的行业规范和标注，安全性就没办法得到保证。”

事实上，类似产品在国外也饱受质疑。据报道，韩国消费者院近日对市面上热销的49款口罩香气贴进行检测，发现这些产品都没有进行正规申报，并且没有通过相关机构的安全性检查，目前韩国消费者院已经要求相关企业停止销售。

挂脖风扇

使用不当可能会导致面瘫

“4核强劲动力，360度全面出风，摆脱手持烦恼……”跟口罩爆珠的清凉效果比起来，市面上热销的挂脖风扇显然要来得直接许多。

在调查中，记者发现这类风扇的外观通常时尚小巧，酷似头戴式耳机。只要挂在脖子上，就能随时随地感受清风拂面的凉爽，因此备受年轻人追捧。从产品设计来看，既有配备7羽扇叶的双风扇款，也有双涡轮多风道的无叶款。价格方面，从数十元到数百元不等。

以一款月销量超过3万的无叶挂脖风扇为例，售价169元，使用场景涵盖居家、烹饪、办公和户外。在宣传页面中，这款产品被包装成科技感十足的风扇新物种。不过，从评价来看，有消费者发现使用过程中“脖子闷得出汗”，着实“有点鸡肋”，甚至意识到“纯属智商税”。

而另一款售价高达699元的挂脖风扇则在紧贴颈部的位置增加了ETC制冷芯片，号称可以通过这样的“速冷黑科技”实现骤降12摄氏度。但也有消费者担心，长时间近距离冷风直吹容易导致感冒或颈部不适。

据报道，广西南宁一名7岁男孩前不久就因贪图凉快，在家和外出时一直戴着挂脖风扇。一天中午，他戴着挂脖风扇睡着，结果醒来后出现面瘫症状。

“挂脖风扇的出现可以理解，但使用不当的话，可能会给身体造成伤害。”武亮指出，风扇长时间对着脖子直吹，容易导致颈动脉血管快速收缩，诱发心脑血管疾病。另外，在免疫力较低的情况下，面部长时间接受冷风刺激还可能导致面神经炎，也就是通常所说的“面瘫”，主要表现为口角歪斜，面部表情肌群运动功能障碍。

“使用这样的产品，需要事先了解自己的身体状况，但普通人很难做出专业准确的评估。特别是老人、小孩，以及处在生理期的女性，身体免疫力比较低，使用风险会格外高。”在武亮看来，对于这类关系到使用者健康的产品，切不可随意生产和销售，而是应该明确生产标准、适用对象和使用方法，在漏电保护等细节上也予以完善，确保使用者的安全，“建议消费者不要盲目跟风选购，也不要过度贪凉，以免损害健康。”

降温喷雾

易燃易爆成分藏消防隐患

“瞬间结冰，低至零下40摄氏度！”在威力强大的降温喷雾面前，口罩爆珠和挂脖风扇似乎都显得太过弱小，而这类产品也顺利跻身各大平台力荐的“清凉神器”。

在电商平台上，花样繁多的降温喷雾每瓶售价数十元，不少店铺月销量过万。记者选择其中一款，发现商品详情显示可用于车内座椅靠背降温、坐垫降温和方向盘降温，也可以用于手机过热降温，甚至运动过后也能喷在身上或毛巾上降温。为凸显效果，商家强调“对同一部位集中喷射3秒及以上，可局部冷却结冰”。

在产品特性中，商家声称“本品富含降温因子，喷射后遇热即迅速气化，从而吸收空气及物体表面热量，达到快速降温效果，感受凉爽。”而具体成分为“R134a”和薄荷精油。其中，“R134a”也就是四氟乙烷，属于一种制冷剂。

“急速降温，无需等待。一摇一喷，畅享冰爽。”另一款瓶身上标有迅速降温剂的产品在详情介绍中自诩“降温神器”，称可以“1秒极速制冷”，并表示能够用于家用降温、车用降温、衣物降温和伤口冷敷。从广告画面来看，甚至可以对着面部直接喷洒。

当记者询问客服这款产品的成分时，对方发来产品参数信息，其中成分显示为环保冷冻剂。记者进一步追问具体是何种冷冻剂，客服发来一张截图，上面注明主要成分为香精、乙醇、LPG。其中，LPG是液化石油气的英文缩写，主要成分是丙烷和丁烷的混合物。

这些功效神奇的降温喷雾究竟是否安全？此前，多地消防人员曾经专门进行实验。在上海青浦青安消防救援站，当降温神器的喷雾喷出时，消防人员用打火机去点燃，明火刚靠近就立马燃烧起来。消防人员表示，这种喷雾中的LPG成分不仅易燃，而且长期放在车内温度太高的话，还可能引发爆炸。

在成都市锦江区消防救援大队成龙路专职消防队，消防人员还在实验中尝试把降温喷雾对准刚摘下的树叶持续喷射。短短几秒钟后，树叶快速结霜，本来柔软的树叶用手轻轻一捏就碎了。如果把降温喷雾连续对准手臂喷射几秒后,则会立即传来一阵冰凉刺痛感。消防人员称，直接对准皮肤使用可能造成冻伤。

而厦门市消防救援支队在实验中发现，主要成分为“R134a”的降温喷雾同样会被明火引燃。消防人员称，尽管“R134a”本身不易燃烧，但所含的有机溶剂中有酒精等成分，遇到明火还是会燃烧。（记者 宗媛媛）