直播预告：鼻窦肿瘤和鼻窦炎之间存在关联吗？

2021年4月15～21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端开展2021年全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

相比肺癌、肝癌等发病率较高的癌症类型，鼻窦癌的知晓率相对较低。流行病学调查显示，虽然鼻窦癌的发病机制尚未完全明确，但大部分鼻窦癌患者有长期慢性鼻炎、鼻窦炎的病史，可能与长期炎症慢性刺激造成黏膜上皮鳞状化生有关。

随着外界生存环境和自身生活习惯的变化，越来越多的人患上慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎等疾病。那么该如何预防鼻窦肿瘤的发生呢？

2021年4月23日16:00-17:00，人民网·人民健康《健康大讲堂》栏目邀请到清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师 吴彦桥进行视频直播，为公众科普鼻窦肿瘤防治的相关知识，欢迎届时收看。