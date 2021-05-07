直播预告：强直性脊柱炎，你知道炎症对你的骨头做了什么吗？

生活中，很多情况会引发身体酸痛，但如果出现超过3个月不明原因腰背痛，还有夜间疼痛加剧、晨僵的情况，一定要警惕强直性脊柱炎的风险。

强直性脊柱炎是一种炎症性疾病，属于风湿免疫科。它不仅会引发炎症性疼痛，使得人的行为、动作受限，更可怕的是，炎症还可能导致脊柱融合强直，破坏骨结构，甚至使得患者产生不同程度的残疾。

为什么看不见摸不着的炎症会让看似坚硬的骨头产生变化？在强直性脊柱炎的治疗和日常生活管理中，患者又应该注意些什么？

5月8日是今年的世界强直性脊柱炎日，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将于2021年5月7日（周五）14：00-15：00，邀请中国医科大学附属一院风湿免疫科主任杨聘婷做客直播间，就强直性脊柱炎对骨关节造成的影响等相关内容进行科普直播，欢迎收看！

专家简介

杨娉婷，博士生导师，中国医科大学附属一院风湿免疫科主任、辽宁省狼疮脑病重点实验室主任、院党委副书记，辽宁特聘教授，首届辽宁青年名医。中华医学会风湿病学分会常委，中国医师协会风湿免疫科医师分会常委，海峡两岸卫生医药交流协会风湿免疫专业委员会常委，辽宁省医学会风湿病分会候任主任委员。1991年考入中国医科大学六年制日语医学班。主要从事狼疮脑病的机制研究，承担国家自然基金项目2项，以第一或通讯作者发表SCI源期刊论文23篇，累计90分。以第一申请人获得省级科技进步二等奖两项，辽宁省医学科技二等奖一项。主编教材3部，副主编及参编国家统编教材4部。

擅长

系统性红斑狼疮，类风湿性关节炎，强直性脊柱炎等。

强直性脊柱炎的危害到底有哪些？

强直性脊柱炎是一种慢性炎症性疾病，主要侵犯骶髂关节、脊柱骨突、脊柱旁软组织及外周关节，并可伴发关节外表现，严重者可发生脊柱畸形和强直。该病的病理性标志和早期表现之一为骶髂关节炎。患者逐渐出现腰背部或骶髂部疼痛和（或）晨僵，半夜痛醒。翻身困难，晨起或久坐后起立时腰部晨僵明显，但活动后减轻。部分患者有臀部钝痛或骶髂部剧痛，偶尔向周边放射。咳嗽、打喷嚏、突然扭动腰部疼痛可加重。疾病早期臀部疼痛多为一侧呈间断性或交替性疼痛。数月后疼痛多为双侧呈持续性。多数患者随病情进展由腰椎向胸、颈部脊椎发展，则出现相应部位疼痛、活动受限或脊柱畸形。脊柱受累晚期的典型表现为“竹节样改变”。

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