北京启动12至17岁人群接种新冠疫苗

当前，全球范围内疫情仍呈扩散蔓延趋势，Delta株等变异病毒株不断出现，病毒传播力有所增强。我国局部地区先后发生本土聚集疫情，外防输入、内防反弹压力持续存在，疫情防控形势依然严峻。加快推进疫苗接种，对降低新冠病毒感染和新冠肺炎发病风险，减少因感染导致重症和死亡数量，有效防控疫情具有重要意义。

开展12-17岁人群新冠病毒疫苗接种，是构筑全人群免疫屏障的重要组成部分。按照国家整体部署，从昨日开始，本市全面启动12-17岁人群新冠病毒疫苗接种，其中，7月20日启动高中阶段（15-17岁）人群接种，8月初将启动初中阶段（12-14岁）人群接种。截至昨日12时，全市18岁及以上人群新冠疫苗第1剂接种率达到95.63%，全程接种率达90.61%。

高中和初中阶段人群

分两个时段启动接种

本次12至17岁人群使用的新冠病毒疫苗是经国家有关部门的批准、可用于该年龄段人群的新冠病毒灭活疫苗，包括国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的新冠病毒灭活疫苗。

本轮新冠疫苗接种覆盖在京的12-17岁人群，接种时需年满12周岁，含在校学生（包括小学、普通中学、大学、中专学校、职业高中、技工学校、工读学校、特殊教育学校等教育机构的学生）及非在校适龄人群。在时间安排上，7月20日启动高中阶段（15-17岁）人群接种，8月初启动初中阶段（12-14岁）人群接种。

在具体的接种组织方式上，在校学生按照高中（含技工学校）、初中、特殊教育学校的接种顺序，有序安排12-17岁在校学生集中接种，各区以学校或学区为单位开展组织工作。非在校的12-17岁人群按照就业和非就业安排接种。16-17岁就业人群由各行业主管部门与各区协同配合组织至指定接种点进行疫苗接种。非就业人群（含12-17岁出国留学人员）由所在街道（乡镇）组织至指定接种点接种。

数据充分证明两款疫苗

在3至17岁人群是安全的

青少年接种新冠病毒灭活疫苗是否安全有效？此前，国务院联防联控发布会公布，国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的灭活疫苗在获得附条件上市批准以后，继成人使用之后，继续开展了3-17岁人群的扩大临床试验，积累了更多的数据，这些数据及时上报国家，经过专家的认真审评论证，充分证明了在3-17岁这个人群是安全的。这些结果显示了它们诱导产生抗体的能力也都非常强。

在孩子接种新冠病毒疫苗前，家长需要了解新冠病毒疫苗接种相关知识，按照学校或相关部门要求为儿童带好相关身份证件；认真阅读并填写知情同意书。提醒孩子当天穿宽松的衣服方便接种，前往接种门诊时需佩戴口罩。

新冠病毒疫苗通常的接种禁忌

主要有5种

按照新冠疫苗接种技术指南，新冠病毒疫苗通常的接种禁忌主要包括5种，一是对疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者；二是既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）；三是患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者（如横贯性脊髓炎、格林巴利综合征、脱髓鞘疾病等）；四是正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者；五是妊娠期妇女。

关于3-11岁人群的接种时间，国家有关部门已批准两款新冠病毒灭活疫苗紧急使用的年龄范围扩大到了3岁以上，本市下一步将结合疫情形势、防控需求、人群特点等情况，按照国家统一安排开展相应人群的接种工作。截至7月20日12时，本市累计报告接种新冠病毒疫苗3615.35万剂次，累计接种1862.06万人。文/记者 蒋若静