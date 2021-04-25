直播预告：白内障不是“一切了之” 专家讲解如何重现清晰视界

眼睛是心灵的窗户，“窗明”我们才能更好地感受到生活中一切美好的事物。但由于年龄的增长、外伤等原因，容易引起晶状体代谢紊乱，出现浑浊进而导致了白内障的发生。

白内障是比较常见的致盲性眼病，病程进展较为缓慢，典型症状是无痛性、渐进性视力下降。白内障会对人体产生其他影响吗？临床中是如何治疗的？

2021年4月26日14:30-15:30，人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请广东医科大学附属医院眼科主任李瑞庄进行视频访谈，讲解“如何让白内障患者重现清晰视界”。欢迎届时收看。

专家简介

李瑞庄，广东医科大学附属医院眼科主任，眼科教研室主任，主任医师，硕士生导师。广东医科大学附属医院学科带头人。省医学会眼科分会委员，省医师协会眼科分会常委，省健康协会防盲治盲专委会副主委，省健康协会白内障屈光专委会委员，省健康协会儿童青少年眼保健专委会常委，省医学会视光学分会常委，省中西医结合学会眼科分会常委，省中小学生防近工作专家指导成员，市医学会眼科专委会副主委。1985年毕业于广东医学院，毕业后一直从事眼科临床一线工作，积累了丰富的临床诊治经验。

擅长解决复杂疑难问题，熟练掌握白内障超声乳化、玻璃体切割、激光治疗技术以及青光眼，眼整形美容技术等。参与多项省、厅科研课题研究工作，发表论文30余篇。

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