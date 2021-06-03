直播预告：用好信息化“双刃剑”，为孩子视力保驾护航

近年来，我国近视防控形势不容乐观。2018年，教育部等部门出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》。今年5月，教育部发布了《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，进一步加强儿童青少年近视防控工作。

6月6日是全国爱眼日，人民网·人民健康特别策划“2021全国爱眼日近视防控系列科普”，为孩子们的健康视力出谋划策。

6月5日（周六）14:00-15:00，温州医科大学眼视光医学部主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长瞿佳将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“用好信息化‘双刃剑’，为孩子视力保驾护航”相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

专家简介

瞿佳，主任医师、博士生导师，现任温州医科大学眼视光医学部主任。兼任国家眼耳鼻喉临床医学研究中心主任、眼视光学和视觉科学国家重点实验室主任、国家眼视光工程技术研究中心主任、国务院学位委员会临床医学学科评议组成员、教育部高等学校眼视光医学教学指导委员会主任委员、教育部全国近视防控专家宣讲团团长，中国老年医学学会眼科学分会主任委员、中华医学会眼科学分会副主任委员。《中华眼视光学与视觉科学杂志》主编、Eye and Vision 杂志主编。

擅长：眼科临床和基础研究、近视的发生机制和临床干预研究、眼科遗传病研究等。

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