直播预告：世界正畸日——健康正畸，美妙微笑

今年5月15日是第五个“世界正畸日”（World OrthodonticHealth Day）。世界正畸日的设立，旨在唤起广大民众对正畸的认识，促进广大正畸医师为广大民众提供健康的正畸治疗。牙齿不完美，想做正畸，但是做正畸会有这种那种顾虑，关于各种传言，可信不可信呢？5月14日17：00至18：00我们邀请到北京大学口腔医院正畸科主任李巍然做客人民好医生名医直播栏目。给公众科普口腔正畸的相关知识。

专家介绍

李巍然，主任医师、博士生导师，北京大学口腔医院正畸科主任，中华口腔医学会正畸专业委员会副主任委员、中国医药教育协会口腔委员会副主任委员、中华口腔医学会唇腭裂专委会常委、中国医学促进与对外交流会睡眠专委会常委、中国睡眠研究会儿童睡眠分会常委、北京口腔医学会常务理事、北京口腔医学会正畸专委会副主任委员、美学专委会常委、国际牙医师学院院士、英国爱丁堡皇家外科学院口腔正畸专科院员及考试委员会委员。

怎样科学有效的正牙？

1、应选择正规的医疗机构，请专业的口腔正畸医师检查，确定是否需要正牙。

2、如需正牙，则收集照片、放射检查、牙齿模型等各种资料，由医师分析后，确定正畸治疗方案。

3、由医师为您设计、安装矫治器（牙套）及各种附件。

4、定期复查，由医师给矫治器加力，发现问题及时纠正，甚至调整方案。

5、只有专业医师的全程监控，才能保证正牙的安全有效。

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