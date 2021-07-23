天气炎热出汗多 可以多喝功能性饮料吗？

夏天出汗多，孩子户外运动后，总是一头大汗，会不会丢失电解质？不少家长询问可否用功能性饮料代替水，记者就此采访了广州市红十字会医院急诊科副主任医师刘剑烽，他表示，长期饮用这类饮料容易导致“营养过剩”，因此不建议用功能性饮料代替水，日常还是应该从均衡饮食中补充适量的营养成分。

刘剑烽介绍，功能性饮料属于电解质补充饮料，与人体体液相近，能迅速补充人体流失的水分和电解质，由于运动中流汗非常多，所以功能性饮料常用于运动后，补充随汗水流失的水分和电解质，尤其是专业比赛的运动员在大量激烈的运动后。从营养价值角度看，主要有这几个特点：（1）这类饮料包含一定的糖含量，户外运动后因大量消耗体内的糖而没有补充的话，肌肉就会乏力，运动能力也随之下降，大脑对运动的调节能力减弱，易产生疲劳感，因此这类饮料能达到快速补充能量的作用。（2）这类饮料有适量的电解质，运动后大量出汗导致钾、钠等电解质大量丢失，从而引起身体乏力甚至抽筋，导致运动能力下降，刚好这类饮料中的钠、钾有助于补充汗液中丢失的钠、钾，还有助于水在血管中的停留，使机体得到更充足的水分。

话虽如此，对于身体仍处于生长发育阶段的孩子来说，长期饮用这类饮料还是容易导致“营养过剩”，严重的还会导致水钠潴留，加重肾脏负荷，反而对身体有不良影响。因此不建议用功能性饮料代替饮水，日常还是应该从均衡饮食中补充适量的营养成分。（记者张青梅 通讯员胡颖仪、孙冰倩）