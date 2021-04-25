天气越来越热，你却越来越“有味道”？ 

阳光明媚的五月天即将来临，随着空气中的温度升高，人体毛孔处于张开状态，毛孔散热是维持人体核心温度的有效手段之一，尤其到了夏天，因天气炎热难以避免出汗、排汗，这就会加重异味的产生，且比其他季节更为浓烈，这种异味就是狐臭。

狐臭又称为腋臭、臭汗症等，是由人体腋窝、外阴、口角等部位的大汗腺的分泌物中含有的不饱和脂肪酸和蛋白质经皮肤表面的葡萄球菌分解后散发的一种特殊的气味。该病多发生在青壮年，特别是女性发生率更高，一般具有遗传性。那么狐臭病该如何治疗呢？

南京市中医院皮肤科夏俊杰主治中医师向我们讲解了三种有效手段：

第一：手术治疗。手术治疗主要是大汗腺清除术，它所带来的疗效是立竿见影，但也存在着不少弊端：①大汗腺埋得很深，范围较广，手术切除不见得彻底，存在复发的可能；②手术存在切口、创面，特别是瘢痕体质患者，很容易遗留疤痕，若护理不当，也会有感染的可能。

第二：肉毒素注射。肉毒素注射常用于除皱、咬肌肥大等美容治疗，也可以用于治疗狐臭，主要目的是减轻汗腺的分泌，适合于轻度、中度的狐臭患者，具有疗效佳、简单、安全、恢复快等优点，然而肉毒素需要长期注射，它所带来的经济负担也是显而易见的。

第三：中医中药治疗。南京市中医院皮肤科有独特高效的止汗方，可以抑制汗液的分泌，效果明显，费用较低。

狐臭最重要的是局部杀菌和减少汗液分泌，除了手术、药物等治疗外，患者也可以从以下几个方面入手：

1.注意个人卫生，勤沐浴、勤换衣，保持皮肤干燥，洗完后的衣物不应放在室内阴干，应该放在室外晒干，不仅可以通过紫外线灭菌，而且可以有效地去除螨虫。

2.衣着要透气凉爽，可以及时将热气散发出去，不会因为一时的体热就出汗，出汗后应及时擦干，并外用爽身粉、外用药物，减少微生物分解汗液中有机物的发生。

3.忌辛辣刺激食物，特别是大蒜、大葱之类，这些食物对人体刺激作用太大，并且吃过多的辛辣食品会使人出过多的汗，而过多的汗则会使狐臭味加重，戒烟戒酒，可以减少对皮肤黏膜的刺激性。

4.每天用肥皂水清洗几次，破坏细菌生长环境，减少微生物分解汗液。

5.要保持心情开朗、积极向上的心态，且不宜做剧烈运动，防止身体大量出汗排汗，从而产生异味。