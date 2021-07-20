白内障竟能“晒”出来 夏日出行也要给眼睛“打伞”

炎炎夏日，人们在外出时都会给皮肤做好防晒。不过，你给眼睛防晒了吗？世界卫生组织发布的一项数据显示，全世界有超过200万例白内障病例可能是由长期阳光暴晒所致。美国的一项研究也发现，每天晒太阳超过5小时以上的人，其发生老年黄斑变性的几率是日晒不超过2小时的人的两倍。

对此，黑龙江省医促会眼视光与眼健康管理分会常务委员、江苏苏州市高新区人民医院眼科主任周丹表示，在夏季，对于一些有基础眼病的老年人、白内障患者做好眼部防晒很有必要，同时少年儿童也要加强眼部防晒。

长期暴晒或导致白内障

白内障是临床中十分常见的致盲性眼病，它是由于眼睛晶状体出现混浊而引起的视力下降。人的眼睛犹如一部照相机，晶状体相当于照相机的镜头。而患上白内障时，就如同照相机的镜头变混浊了，导致难以拍摄出清晰的照片一样。白内障往往是在不知不觉中发生而且缓慢发展的，除了常见的视物模糊、视力下降，还有视物颜色变暗、夜间视力下降、视物图像褪色或泛黄、对光线及眩光敏感等表现。

“就像人老了长白头发一样，白内障几乎每个人都会得。”周丹解释说，人老了眼睛也会“老”，这是个不可避免也无法抗拒的自然过程。有专家统计，我国60至89岁人群中白内障发病率约为80%，而90岁以上人群白内障发病率高达90%以上。如今，眼睛老化已不再是老年人的“专利”了，白内障年轻化的趋势已越发明显，甚至连十几岁的孩子也可能患病。

周丹在临床中观察到，在海拔高、日照强烈的地区，白内障的患病率相对较高。

西藏拉萨市林周县人民医院眼科主任旦增多吉表示，我国青藏高原平均海拔在4000米以上，与平原地区相比，紫外线的辐射强度较大，空气中含氧量较少，恶劣的自然环境和相对落后的医疗条件，使青藏高原和云贵高原地区白内障的发病率比我国其他地区高出约60%。

“这都说明了强烈紫外线对眼睛的伤害。国内外大量研究早已证实，白内障与强烈的阳光照射尤其是紫外线照射有密切关系。”周丹表示，根据波长的不同，紫外线分为长波紫外线、中波紫外线、短波紫外线和真空紫外线。其中，真空紫外线无法在空气中有效传播；短波紫外线波长较短，易被臭氧层吸收；到达地球表面的紫外线主要由长波紫外线与小部分中波紫外线组成，后两种紫外线对眼部健康最具杀伤力，也会诱发白内障。

“这部分紫外线会促使眼部发生氧化反应，产生自由基，促成白内障，还可能引发黄斑部病变。”周丹表示。

并非人人都能戴墨镜护眼

最有效地减少紫外线辐射对眼睛伤害的方式，就是避开直接照射。因此，世界卫生组织和世界气象组织专门设计了全球紫外线指数，指数范围从1到11+不等，当紫外线指数大于等于8时，建议人们避免户外活动。同时，气象专家告诉公众，云层不一定挡得住紫外线辐射，即使在多云的天气条件下也应注意防晒。

人们到户外活动时，戴上宽边帽子，能有效阻挡强烈的阳光，但宽边帽子难以屏蔽掉紫外线，紫外线仍可能进入眼睛。对此，旦增多吉表示，具有紫外线防护作用的镜片可较好地保护双眼，佩戴墨镜不失为一个好选择。研究显示，墨镜可阻挡99%的紫外线。

此外，周丹表示，选择墨镜时，要看是不是正规厂家生产的，有的墨镜可能只是在镜片上增加了一些颜色，实际上并没有过滤紫外线的作用。没有阻挡紫外线功能的劣质墨镜，更容易导致眼部损伤。这是因为戴这种墨镜人的瞳孔会扩大，紫外线反而会比不戴墨镜时更容易进入眼睛，造成眼睛伤害。墨镜应有防UV的标示，防UV的系数在400以上，才足以保护眼睛。

“特别需要注意的是，青光眼患者、小朋友不适合戴墨镜。”周丹提醒道，戴墨镜会减少进入眼内的可见光，瞳孔会自然开大，对青光眼患者来说会增加眼内房水循环的障碍，容易诱发青光眼急性发作，出现眼红、眼痛、头痛、恶心、呕吐、视力急剧下降等症状。而6岁以下的儿童视觉功能还没有发育到正常水平，长时间戴墨镜会影响视觉发育。

“佩戴墨镜也要注意眼部的放松，在没有阳光的阴凉处，可以把墨镜摘下来，让眼睛在自然光线下休息一会儿。”周丹建议，平时还可多吃保护眼睛的食物，多补充新鲜蔬菜和水果，果蔬内富含抗氧化物和维生素C等，有助于暴晒后损伤的恢复。