忌贪凉饮冷！入夏慎防儿童腹泻

“讲个笑话把冰块气哭了再咬！”《菊次郎的夏天》中传授的秘籍原来暗合养生保健。

初夏将至，熏风暖日。开心度假之余，医生提醒，切忌贪凉饮冷，慎防儿童夏季腹泻。

为何夏季儿童易腹泻？

腹泻是儿童常见的胃肠道疾病。儿童腹泻有季节性，夏季腹泻与秋季腹泻最为常见。秋季腹泻常与轮状病毒和诺如病毒感染有关，这两种病毒传播途径广、速度快，呈聚集性发病，所以家长们都比较熟悉。而引起儿童夏季腹泻的原因往往更多样，因此医生提醒，需更仔细防范。

为何夏季儿童容易腹泻？广东省中医院儿科主治医师刘卓勋表示，夏季炎热，湿气又重，对于儿童来说，活动多出汗也多，中医认为是耗气伤阴。加上脾胃本身就怕湿气，当儿童本身处于疲弱状态时，就很容易出现胃肠道问题，例如消化不良、食欲不振等。

岭南夏天，都市人往往都离不开空调和冷饮，一冷一热的环境，加上进食生冷食品，使腹部受凉，肠蠕动增加、消化功能紊乱。儿童的胃肠道还未发育健全，则更易出现腹泻。

进食不洁食物也是夏天出现腹泻的重要原因。放置在冰箱的食物拿出后，若未经足够加热，或长时间在室温环境下，导致食物变质，大肠杆菌、痢疾杆菌、沙门氏菌等细菌滋生。这些细菌一旦进入儿童胃肠道，很容易引起细菌性感染，导致腹泻、恶心、呕吐，严重的还会发热，甚至出现感染性休克。

少食生冷，多吃酸苦

中医提倡“春夏养阳”，但也不见得就是要进食温燥的食物。刘卓勋表示，夏天的饮食原则要注意：少吃冷，多喝水，吃点酸，吃点苦。

生冷食物易导致胃肠道功能不适，多喝水当然是为了及时补充出汗丢失的水分，但需注意，应该少量多次，不要在出汗后一次性大量喝水，以免造成电解质失衡。且最好是喝温开水，而非冰水。

此外，夏天酷热，高温湿重，容易食欲不振，湿阻脾胃。酸能适当增进食欲、生津液，苦能够健脾燥湿，因此如丝瓜、苦瓜、马蹄、莴笋、芹菜、莲子、百合等，都是夏季食物佳品。