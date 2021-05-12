啥是“等渗”？ 运动饮料名称让人看不懂

入夏后，90后消费者张先生像往年一样，饮料一箱箱买回家。但他买回来发现，熟悉的运动饮料“尖叫”却因“等渗”二字显得格外陌生。记者走访市场发现，货架上的运动饮品越来越难懂，“等渗”“膳食纤维”等专有名词纷纷“上身”饮料。这些让人读不懂的饮品是否真的有效？又是否适合所有人群？本报记者进行调查。

市民懵：“等渗”是什么？

夏天天热易出汗，所以很多市民都会在家备好矿泉水和运动饮料。“尖叫包装换了，有点看不懂。”张先生拿到海盐柚子味的运动饮料“尖叫”仔细看了一圈，“因为包装和以前完全不一样了，中间加了‘等渗运动’四个字，就不明白啥意思了。”

近年来，功能饮料种类不断增长，概念越来越多，甚至出现误把运动饮品当保健品的现象。南京雨花台区市场监督管理局药械化科工作人员吴秀芳告诉记者，根据2016年实施的GB/T 10789-2015 饮料通则，运动饮料、能量饮料、电解质饮料、营养素饮料都属于特殊用途饮料。脉动属于营养素饮料，尖叫、佳得乐属于运动饮料。

但部分功能饮料被赋予多个“高大上”概念后，有的消费者直呼“读不懂”。95后李先生是个跑步爱好者，多次参加马拉松跑，他告诉记者，以前会选择佳得乐和电解质泡腾片，但现在功能饮料太多了，就随便买了，“每款功能饮料都有自己推出的概念，有的看不懂，也不会仔细研究。”

记者访：功能饮料概念太多

在建邺区华采天地盒马的货架上，尖叫、宝矿力水特等运动饮料目不暇接。其中，尖叫包装早已“鸟枪换炮”，绿色尖叫加上了“等渗电解质”字样，橙色尖叫则加上了“等渗运动”，售价5.8元/瓶。

“宝矿力水特”，饮料类型显示“补充电解质饮料”，包装上还标出一段文字：“宝矿力水特”是一种补充人体因流汗而消耗的水分及电解质的饮料，能迅速被人体吸收，并能在人体内保留较长时间。适合运动、劳动、沐浴及起床后饮用。500ml的售价为5元/瓶。

除了液体饮料，固体饮料也推出了功能饮料。每日膳道推出的电解质一小袋只要1.5元，称可补充电解质钠钾钙。

专家解：平时喝的水基本都是等渗的

很多人以为等渗是个全新的科学概念，但其实等渗就是和人体渗透压比较接近。“比如盐水是高渗的，人喝了盐水就会口渴，这时候会喝大量的水去调节。”东南大学附属中大医院临床营养科主管营养师夏朋滨详细介绍了高渗、等渗和低渗，“纯净水里面离子少一点，相对处于低渗的状态。如果离子浓度比较高的话，这时候就形成高渗。”

“对我们身体来说，一方面身体会主动调节体内的渗透压，另一方面平时喝的水基本都是等渗的水。”夏朋滨说。

记者了解到，人体渗透压在280-310mmol/L（浓度单位）。但张先生购买的海盐柚子味“尖叫”包装上显示渗透压是250-340mOsm/L（渗透压单位）。可见，该饮料渗透压范围远远涵盖了人体渗透压范围，打上“等渗“意义何在？

“渗透压主要是看离子浓度，人体的渗透压受温度、状态的影响，是个范围。然而饮料的渗透压是可以算出来的定值。”夏朋滨指出。

注意

运动完可喝渗透压高的水

对于运动饮料，夏朋滨表示一般的普通人没有必要喝，运动的人可以针对性地选择喝运动饮料，及时补充电解质。“运动出汗后，会有盐分的丢失，比如钠、钾，可以适当吃咸点的东西，及时补充盐分。”夏朋滨建议运动达人运动后，喝渗透压比正常高一点的水。

糖尿病患者、心血管疾病患者不建议喝功能饮料

不可否认，运动饮料含有一定数量的食盐等电解质成分，有助于补充运动中大量出汗导致的电解质丢失。但南京市中西医结合医院内分泌病科主任张永文表示，这些饮料含有一定的糖，对于糖尿病患者就不适合。

南京市中西医结合医院心内科主任邢俊武提醒市民，部分功能饮料含有咖啡因等，过量饮用会使交感神经兴奋，导致血压升高，诱发心律失常等。对心血管疾病患者，不建议常喝功能饮料。“即便对于健康人，也不建议长期大量饮用。日常生活中喝白开水就足够了，因为其中的高糖分会增加热量摄入，增加体重，增加肥胖风险。”