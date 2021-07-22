大暑时节：夏练三伏、大量饮用绿豆汤……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院脾胃病科副主任医师李小科，为网友解答大暑时节相关注意事项。

大暑节气正值中伏前后，是一年中温度最高、阳气最盛的时节。李小科表示，此时，由于气温较高，食物腐坏变质更快，如果不慎误食，容易发生食物中毒，并且由于蚊虫活跃，易于传播消化道传染病。

不仅如此，李小科表示，如果长期在高温环境中，水、电解质丢失过多，人体更容易出现体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭，从而诱发中暑和电解质紊乱等问题。如不及时补充水分，还会因血容量不足、血液黏稠度增高而增加心脑血管疾病的发生风险。

“患有高血压、冠心病、高血脂症的老年人为高危人群，更应高度警惕。”李小科说。

【为锻炼，可以夏练三伏吗？】

夏季虽热，但在公园、广场依然可见坚持锻炼的中老年人挥汗如雨。从养生看，出汗过多会耗伤人体阳气和津液，此外，炎热天气下大量出汗，还容易导致血容量不足，血液黏稠，引发中暑或诱发心脑血管疾病等，故不建议在盛夏高温时段过度运动。

【为消暑，可以多喝绿豆汤吗？】

喝绿豆汤，是夏季解暑最常见、有效的一种方法。因此，一到酷暑季节，很多人每天都会饮用绿豆汤。但过犹不及，绿豆汤性质寒凉，在体质不适宜的人群当中，过量饮用易伤脾胃。

脾阳不足的人群，如平素可见四肢寒冷、腹胀畏寒、大便稀溏等症状，不宜多喝绿豆汤，否则会加重症状，甚至引发其它疾病。此外，处于经期的女性，尤其是平素有痛经病史，发作时小腹冷痛畏寒的，不宜多喝绿豆汤，以免引发痛经加重。

【防中暑，藿香正气水是万能的吗？】

在夏季，很多人会随身携带藿香正气水，以防中暑。但藿香正气水并非人人适用，使用不当也会引起不适。虽然藿香正气水是非常普遍且轻易就能买到的药物，但在症状诊断不明的情况下，一定不要擅自用药。

【保健小知识】

夏季养生要以避暑为主，静以养心，多静少动。锻炼时，建议避开高温时段，选择相对凉爽的时间、地点进行，宜做体操、散步、打太极等轻度运动，不宜运动量过大。

建议尽量避免长时间待在户外，注意防晒，适当的涂抹防晒霜，使用遮阳伞或者戴遮阳帽，并及时补充水分，不要等到口渴了才喝水，建议定时补充水分。

此时，可适量吃些祛暑化湿健脾之品，如冬瓜、绿豆、赤小豆等。冷饮、寒凉之品易伤脾胃中阳，损伤运化功能，导致腹痛、泄泻等，建议少吃。夏天食物易变质，应注意食物的存放及清洁问题，严防“病从口入”，避免消化道疾病的发生。