截至7月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例65例，其中境外输入病例57例（云南41例，广东4例，天津3例，上海3例，湖北3例，北京1例，福建1例，四川1例），本土病例8例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者685人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例527例（其中重症病例11例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7067例，累计治愈出院病例6540例，无死亡病例。

截至7月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例608例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例87098例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92342例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1070817人，尚在医学观察的密切接触者7726人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入17例，本土2例（广东1例，云南1例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察18例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者448例（境外输入441例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27442例。其中，香港特别行政区11958例（出院11686例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15429例（出院12268例，死亡769例）。