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专家解释为何巧克力能缓解压力

2021年07月20日08:29 来源：科技日报

俄罗斯专家认为，依靠脂肪酸对身体的作用，天然巧克力的确有助于在短时间内改善心情并缓解压力，包括吃甜食的过程——味道和包装的沙沙声也有很大的作用。

全俄“苗条的俄罗斯”社会运动主席奥尔加·瓦娜托娃解释说，人对压力的反应分两个阶段。第一阶段是人调动储备时的紧张，第二阶段是需要补充使用过的储备，特别是葡萄糖。在经历精神紧张后对甜食的需要代表各种心理机制的反应，通常这是第二阶段压力的反应，或者是内啡肽产生的刺激，或者是童年时当父母用甜食来安慰你产生的条件反射。因此当人们感到压力时想吃甜食。天然巧克力在短时间内有助于恢复已降至冰点的心情。

奥尔加·瓦娜托娃说，科学家从试验中得知，富有碳水化合物的食品有助于大脑中产生让人们快乐幸福的血清素，但这种快乐的感觉不会持续太久。但食用过程本身的效果大概对心情最有影响。甜甜的口味、包装的沙沙声、巧克力在舌尖融化的愉悦感觉，会激发积极的情绪并使人得到安慰。压力在吃一块天然巧克力中被消化掉。

(责编：崔元苑、杨迪)


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