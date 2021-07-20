适老产品老人用着不方便

如今，市场上的适老产品种类繁多，可真正适用的又有多少？记者调查中发现，不少老人买来的产品中看不中用：能弄湿被褥的集尿器、蹬不动的康复仪……平添烦恼的样子货只好扔到了墙角。

市场

产品千种难挑一件称心的

周末，玉泉路附近的一家老年用品商店，上千平方米的展厅里，从护理床、轮椅、康复器材，到呼吸机、拐杖、尿垫、尿壶，千余个品种琳琅满目。可来这里采购的人却不多，偌大的展厅显得冷冷清清。

“你这儿有带电机，能上台阶的轮椅吗？”张星夫妇俩边看边问。

“目前没有，您商量好需要的功能、尺寸，我们再跟厂家联系，看能不能根据您的要求定制。”销售人员解释。

“不过这有移位器，和轮椅的功能类似。”销售人员从一堆轮椅中，推出一台可以从中间打开分成两半的座椅说，价格也不贵，才千元上下。

销售人员的介绍，立即引来了三四位消费者。

张星夫妇先后坐上移位器，“前面没有挡板，老人坐着太容易滑出去，不安全；座椅有点硬，老人坐时间长了，会磨伤皮肤……”夫妇俩试了半天，还是摇了摇头，放弃了。

张星告诉记者，这几年，老父亲腿脚越来越差，住的又是没有电梯的老式楼房。从二层上下楼已很困难，尤其是子女不在家时，他想出门都难了。为此，老人提过好几次，想要一台能爬楼的电动轮椅，可他们夫妇俩逛遍了市内大大小小的专用商店，也没找到合适的产品。

“本来，还想给老人买点别的东西，可真没有合适的。怕买回去用不了，又浪费了。所以，我们还是再想想，如果需要再来买。”夫妇俩看了又看，还是无奈地离店而去。

家庭

平添烦恼的样子货扔到墙角

“我不用！我不用！”看着儿子又要给自己戴集尿器，贾澜的父亲涨红了脸，颤抖着用双手往外推。

面对儿子的恳求，老人一再拒绝，但刚说完不到一分钟，就听被子里传来哗的流水声。“完了，又尿了。”贾澜皱起了眉头。

“这种情况经常发生。”贾澜说，4年前老人因为脑梗，瘫痪在床，大小便失禁。尤其是到了晚上，小便频繁。贾澜从网上给老人订了一款新型的集尿器。看说明书时，觉得特别好。老人不会产生不适感，也不会弄湿被褥。可才用第一次，老人就烦了。“太闷了，不舒服！”老人一边嘟囔，还一边用手拽集尿器的管子。

在使用了几次后，贾澜终于受不了父亲的埋怨，将集尿器藏到了门后。

“我家住二层，老人下楼锻炼不方便，但屋里地方又小，在屋里练习走路，更不现实。”张芳介绍，母亲因为脑出血导致左腿没劲儿，站都站不稳，需要辅助康复。在带老人去医院做了几次康复治疗后，她买了一台康复仪，本想着老人再不用出门治疗和锻炼了。

“总往后出溜，太不好用！”每次练习，坐在康复仪座椅上的老人总是跟张芳抱怨，蹬了没五分钟老人就不干了，有时候甚至打起了瞌睡。用了四五次，老太太闹着不想用了。

一位业内人士介绍，很多康复仪的设计理念只适用于残疾人康复。“设计者忽略了高龄和体力衰退的因素。所以，相对老人而言，设计出的产品差强人意。”

除了康复仪器，一些老年智能产品也空有花架子，中看不中用地设计成了忽略老人感受的样子货……它们即使进入了家庭，也终被扔到了墙角。

探索

适用才能进入家庭和市场

“给予老人一款适用的产品，需要研究的地方太多了，不是一朝一夕就能完成的。”本是医生的王栋，6年前踏入适老用品产业，从事爬楼机的研发。

在王栋的实验室内，按动扶手上的按钮，随着轮椅下方履带的滚动，不需要有人拖拽，轮椅就能稳稳地顺着台阶上下移动。虽然这款产品看起来操作简单，但却耗费了5年的研发时间。

用了一年的时间，第一台样品车终于成型。尽管把想法变成了实物，但还不能量产，还得找60岁到80岁之间不同年龄段的老人，对安全和舒适进行测试。

“能不能投入市场，进入家庭。我们说了不算，得听老年使用者的意见。”又花了半年时间，爬楼机终于投入生产。不过，对于自己的第一个产品，王栋并不满意。靠背的角度、坐垫的硬度……一个细节一个细节地修改，三四百个零件，仅仅是拆装就要花一整天的时间，为的就是把细节做好，让使用的老人感觉更舒适便利。

王栋说，“老年产品不能完全从商业的角度考虑问题。换句话说，适老产品追求的不是功能多样，而是辅助的效果。不求最贵，只要适合，这才是最好的。”

王栋坦言，真正研发出一款适合老年人的产品困难很多：前期投入大，研发试验周期长；老年人个体差异性大，要求复杂多样……所以，一些企业在追求收益时，就忽略了这些问题，造成了市场与家庭，或者说产品与使用者的脱节。这是市场存在的困境，也是我们需要解决的问题。

建议

依托照护理念规范产品

“从全球范围来看，老人的康养用品品类有四万之多，但国内的品类只有两三千。”北京市老龄委专家委员会委员鄂俊宇介绍，其中很多品类不全，产品的精细化不够，甚至百分之七八十的老年用品并不适合老年人使用，像一些科技类的智能手环、康复仪器，还有一些辅助器具，很多设计者和发明者都是从自身的角度考虑。这样的发明根本没有考虑到老人的需求和尊严。

鄂俊宇认为，养老辅具专业性要求很高，背后依托的是一套完整的照护理念，而不仅仅是一件商品，如果没有考虑照护理念，弄出来的产品就会跟养老需求背离。令人欣慰的是，目前，不少适老用品的国标正在陆续出台。随着养老产品需求的不断提升，会有更多的大型制造企业进入适老产业领域，现有的状况会有所改观。 （记者 李环宇）