夏天来了,肾友如何健康运动?

那么，夏天到了，肾友该如何健康运动？ 夏天来了，就连早晚的气温都很高，人们怕出门，更不要说出去锻炼了。可是，如若不锻炼，时间久了，身体就会越来越差，抵抗力也会跟着变差。咱们肾病朋友也是一样的，在夏天，如若长时间呆在家里或工作场所，就会变得无精打采、吃饭胃口变差及免疫功能下降等，不仅影响患者的生活质量，也不利于肾病康复。所以说，即使到了夏天，肾友也应该动起来。

那么，夏天到了，肾友该如何健康运动？

1.弄清身体状况与心肺功能

肾病患者并非是健康人群，不能跟健康人一样，想怎么运动就怎么运动。也就是说，咱们肾病朋友一定要先弄清自己的身体状况及心肺功能。一般来说，如若患者处于疾病的“活动期”、治疗用药高峰期及疾病的严重或晚期阶段，如肾病综合征的高度水肿期间、血压明显升高、合并有肺部感染、心肺功能较差、合并急性肾损伤、慢性肾功能不全之衰竭期与尿毒症期等，都是不适合做中等强度或高强度运动的，如球类运动、长距离跑步及大运动量健身等，只能选择步行及床边活动。若患者的病情稳定，则可以选择快走、慢跑、打太极拳及跳八段锦等运动方式。

2.避免一种叫热痉挛的中暑

热痉挛是一种高温中暑现象，在早晚气温不是特别高的情况下也可能发生，是人们在干热环境条件下运动或劳作，过度出汗后排出很多盐分，导致肢体和腹壁肌肉出现疼痛性痉挛的现象，一般与身体过多丢失盐分引起低钠血症有关。为了避免出现热痉挛，肾友尽量避开气温较高的时段，并要求在运动前、运动中及运动后适量饮水，适量喝点淡盐水或运动饮料以补充盐分。如果已经发生了热痉挛，则要求立即补充盐水，通常就可以缓解。

3.运动前做好充分准备工作

运动前的准备工作是不能少的，主要是衣服与鞋的准备，衣服应选择浅颜色且较为宽松的，鞋应选择运动鞋且鞋底不能滑。即使是在早晨，也可能有太阳，所以还应该准备太阳镜以保护眼睛，防晒霜也应该准备起来。另外，还需要随身带一瓶矿泉水或运动饮料。

4.选择合适的锻炼运动时间

之前已经提到，绝大多数肾病患者都可以选择快走、慢跑、打打太极拳、做做八段锦、跳跳慢节奏的广场舞，还可以选择瑜伽锻炼及游泳等等。这些运动，如果是在室内，如八段锦、瑜伽及游泳等，则不受早晚或中午的时间限制；这些运动，如果是在室外，如快走、慢跑、太极拳及广场舞等，则必须选择早晚气温不太高的时间段。

5.必须补充身体丢失的水分

在运动及锻炼过程中，肾友出汗是免不了的，即使是在早晚气温不太高的时间段，还是会出很多汗的。出汗多，就容易引起身体缺水。而咱们已经患有肾病，身体更不能缺水，因为缺水之后的肾脏更容易受伤并影响肾功能，轻则导致血压过低，重则并发急性肾损伤。因此，就需要肾友及时补充水分。在运动前，可以先喝些水；在运动过程中，也应该随时补充水分；在运动后，更要喝水。一般来说，喝白开水或矿泉水即可，特殊情况下（如出现热痉挛）可适当补充淡盐水。

6.做到持之以恒并循序渐进

或许是才开始运动，或许之前一直在锻炼，虽然到了气温高的夏季，肾病朋友仍需运动或锻炼。不能因为是夏天，肾友就不运动了。锻炼身体需要坚持，即做到持之以恒，只有这样，才能让自己的身体逐渐好起来，肾病康复得快些。肾友应根据自己的体质特点，运动强度与运动量可逐渐增加，只要身体可以耐受，即应做到量力而行与循序渐进。在运动后，若身体上感觉有点累但不是特别累，就是适合的。在运动后，若身体上感觉不到一点累或感觉特别累，则是无效的或不适合的。

夏天来了，为了咱们的身体健康与肾病早日康复，肾友也应该“动起来”，只是需要注意如上六点，从而做到健康运动。