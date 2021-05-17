六类常见食物对2型糖尿病的影响

食物的不同种类、摄入量及其膳食模式可影响2型糖尿病的发生发展，如全谷物、蔬菜、畜肉、酸奶、含糖饮料、茶、咖啡，以及素食饮食等。以下这六种我们大部分人每天都有可能摄入的食物种类，究竟会对2型糖尿病有什么影响呢？

1.全谷物

谷物有助于降低或延缓血糖应答，与2型糖尿病存在负相关。

与很少食用全谷物的人群相比，每天摄入48-80克全谷物可使2型糖尿病发病风险降低26％。因此，在日常饮食中鼓励用全谷物代替部分精制谷类食用。

全谷物是指未经精细化加工或虽经碾磨、粉碎、压片等加工处理后仍保留了完整谷粒所具备的谷皮、糊粉层胚乳、谷胚及其天然营养成分的谷物。

2.蔬菜与水果

目前研究发现，摄入绿色叶菜可降低糖尿病的发病风险，而且剂量反应关系显著。水果与蔬菜的营养价值相似，但水果摄入与2型糖尿病发生之间并无明显的相关性。

一项包含29.1万人次的系统综述表明，蔬菜摄入的总量与2型糖尿病的发病风险无关，但是绿色蔬菜摄入量的最高组和最低组相比，2型糖尿病风险降低了13%。

我国上海妇女健康队列研究显示，蔬菜每日摄入量从121克增加到428克时，糖尿病的发病风险降低了28%。

3.畜肉

大量摄入畜肉可提高血清胆固醇以及低密度脂蛋白胆固醇的水平。每天摄入畜肉的人群2型糖尿病的发病风险会增加。

一项涉及43万人的调查研究显示，相对于不吃畜肉的人群，每天吃120克畜肉，糖尿病的患病风险增加20%。

4.酸奶

酸奶对一些慢性疾病如代谢性疾病、心血管疾病都有良好的预防作用。

一项涉及2.5万人的调查研究显示，每天摄入200克酸奶，糖尿病的发病风险可降低22%。另外一项研究表明，每天摄入50克酸奶，糖尿病的发病风险可降低9%。

5.含糖饮料、茶、咖啡

含糖饮料是指在饮料中人工添加糖，乙醇含量不超过0.5%的饮料，如果汁饮料、运动饮料、碳酸饮料等。

一项涉及31万人的调查研究显示，与每月饮用少于1次或者不饮用者相比，每天饮用1-2次含糖饮料者发生糖尿病的风险增加26%。

饮茶有利于2型糖尿病风险人群的血糖控制，证据显示每天浸泡16克以上茶叶，2型糖尿病患病风险显著下降。

每日饮用咖啡同样可降低糖尿病的发病风险，一项百万人的研究证据表明，每天喝咖啡的人群比不喝咖啡的人群糖尿病患病风险下降25%-31%。

6.素食

素食饮食是一种不包含动物性食物的膳食模式。素食富含膳食纤维，膳食纤维具有增加胰岛素敏感性的作用，进而降低2型糖尿病发病风险。

一项涉及4万人的横断面研究表明，纯素食可降低62%的2型糖尿病患病风险。需要注意的是，素食饮食虽然有多种有利健康的效应，但不能忽略素食饮食会带来一些营养素摄入不均衡的不良影响。