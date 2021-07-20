危险！迷你冰箱里冰着的可乐炸了

北京通州区一办公楼内的一个微型冰箱突然传出“砰”的一声闷响。工作人员闻声查看，发现冰箱门被“崩”开，里面全都是棕色的残冰，一罐铝听包装的可乐只剩下一个空罐，易拉环一侧的罐口整个飞出，爆炸的罐口像被刀切过一样整齐，幸好附近没有人员。

北京市通州区消防救援支队新闻宣传科祁兴龙告诉记者，可乐主要成分是水和二氧化碳，在可乐被冷冻时，可乐内部的水结冰发生膨胀，加之内部有二氧化碳，本身就存在压力，结果就把密封的可乐罐子“胀炸了”。

同时，由于这类办公室迷你小冰箱为微型冰箱，整体空间很小，冷冻格子和冷藏格子无法做明显的分层，只是在一个有限空间里用很薄的金属材料制作分隔，爆炸的可乐正好处于冷冻格子下方，受到冷冻格子低温影响，内部结冰发生爆炸。

那么，冰箱里怎样存放可乐更安全？祁兴龙解释道，一般可乐都会在0摄氏度以下才会结冰，所以常规的大冰箱内冷藏格子基本都在0摄氏度以上，相对比较安全；对于微型的迷你小冰箱而言，要尽量将密封的可乐放置在远离冷冻格子的位置，或者在常温可乐内加冰块，一样能起到冰镇效果，也更安全。

祁兴龙还提醒市民，不仅是可乐，密封的瓶装、罐装的碳酸饮料、啤酒、气泡酒等饮品都可能发生类似的危险，大家在储存该类饮品时，要放置在0至25摄氏度左右的环境内才更加安全。（记者张宇）