夏季中暑怎么办？这些"高危人群"要注意了

相关阅读：

暑期儿童伤害事件多发 这七点安全提示很重要

暑期来临 这五点防病提示很重要！

暑期暴雨多发 请收好这份安全避险和健康防护指南



制图：孙红丽

编者按：中暑是夏季常见的一种症状，在高温并高湿的环境中更容易发生。哪些人是中暑的“高危人群”？出现中暑情况怎么办？如何预防中暑？

为什么会发生高温中暑？

在炎热的夏季或初秋，高温、高湿、强热辐射天气可造成人体的体温调节、水盐代谢、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统等出现一系列生理功能改变，一旦机体无法适应，引起正常生理功能紊乱，则可能造成体温异常升高，从而导致中暑。

什么人中暑的风险最大？

老年人、婴幼儿、儿童、精神疾病患者及慢性病患者最易中暑。同时应注意，在高温天气里进行重体力劳动或剧烈的体育运动，即使是健康的年轻人也可能发生高温中暑，甚至死亡。

出现中暑情况怎么办？

中暑可分为轻症和重症中暑。轻症中暑表现为头晕、头疼、面色潮红、口渴、大量出汗、全身乏力、心悸、脉搏快速、注意力不集中、动作不协调等。重症中暑包括热痉挛、热衰竭和热射病。

遇到高温天气，一旦出现大汗淋漓、神志恍惚时，要注意降温。如高温下发生有人昏迷的现象，应立即将昏迷人员抬放至通风阴凉处，浇凉水以降低昏迷者的体温，随后要持续监测体温变化，高烧40℃左右持续不下的要马上送至医院进行液体复苏治疗，千万不可以为普通中暑而小视，耽误治疗时间。

具体急救措施

轻者要迅速到阴凉通风处仰卧休息，解开衣扣，腰带，敞开上衣。可服十滴水、仁丹等防治中暑的药品。

如果患者的体温持续上升时，有条件可以澡盆中用温水浸泡下半身，并用湿毛巾擦浴上半身。

如果患者出现意识不清或痉挛，这时应取昏迷体位。在等待急救的同时，注意保证呼吸道畅通。

怎样做可以预防中暑发生？

饮食及休息

高温状态不论运动量的大小，都要增加液体摄入，不要等口渴才喝水。不要喝含酒精或大量糖分和过凉冰冻饮料，这些饮料会导致体液更多流失以及引起胃部痉挛不适。不得不从事体力劳动或剧烈运动时，运动饮料可以帮助人们在流汗的过程中补充身体所需要的盐分与矿物质。少食高油高脂食物，饮食尽量清淡，补充蛋白质、维生素和钙，多吃水果蔬菜，保证充足的睡眠。

穿着防护

必须室外活动时要选择轻薄、宽松及浅色衣裤，注意防晒、降温，佩戴遮阳帽、太阳镜，涂抹SPF15或以上的防晒霜。

环境

高温天气里应尽量在室内活动。如条件允许，应开启空调。使用电扇可暂时缓解热感，一旦气温升高至32℃以上，电扇对减少中暑发生效果甚微。用凉水洗脸、擦拭身体，或待在空调房里是最好的降温措施。要让自己的身体慢慢习惯对高温的耐受力。

抵御中暑最好的措施就是预防——保持凉爽

炎热的天气里，在饮水、行为活动、及服装方面做些简单的改变，就可以很好地预防中暑，保持健康。（综合中国疾控中心 北京卫健委）

点击下方图片进入【生活宝典】专题，获取更多精彩科普

↓↓↓