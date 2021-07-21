直播预告：炎炎夏日暑气浓，三伏天如何消暑？

7月22日是二十四节气中的大暑节气。针对大暑酷热与湿重的特点，此时节养生的重点在于化气生津以消暑热、化湿除烦缓解憋闷感。

人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”特别策划《节气新语》栏目，以中国传统二十四节气为节点，分春夏秋冬四时，从医、衣、食、动等多方面入手向大众科普中医健康知识。

7月22日14:00我们将邀请到中国中医科学院广安门医院脾胃病科主任吴红梅做客演播室，为大家讲解大暑节气养生知识，千万不要错过。

专家介绍：

吴红梅，中医内科学博士，从事中医内科临床、科研和教学工作20余年。曾在攻读硕士、博士及进修期间，受到中西医内科专业知识的系统培训。分别于2001年和2004年在广安门医院首先开展了胃食管反流病和肠易激综合征的两个专题门诊，对治疗这两种疾病积累了丰富的临床经验。主要擅长治疗胃食管反流病、慢性腹泻、便秘、胃炎、消化性溃疡、胆囊炎、消化吸收不良、口臭、失眠等常见病。目前是北京中西医结合学会第一届消化内镜学专业委员会委员、中华中医药学会脾胃病分会委员，中国医师协会中西医结合医师学会第一届消化病学专家委员会委员、中国中药协会消化病药物研究专业委员会常务委员、国家孕婴网特邀专家。

擅长：胃食管反流、慢性腹泻、便秘、胃炎、胆囊炎。

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