北京新增4例境外输入确诊病例、4例境外输入无症状感染者

中新网7月18日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，7月17日0时至24时，北京无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例、4例境外输入无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院1例。

确诊病例1、确诊病例2、确诊病例4：均为中国籍，7月15日均乘同一航班从阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。7月16日该3名乘客报告核酸检测结果均为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，7月17日均诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例3：中国籍，7月12日从英国出发经丹麦，7月13日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。7月15日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，7月17日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。