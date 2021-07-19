三伏天来了！请收好这份 实用饮食指南

三伏天，是一年中气温最高，最潮湿、闷热的日子。此时自然界阳气生发，是阳气最旺的时候。人体也顺应外部环境的变化，此时人体内阳气旺，阴气弱。火箭军特色医学中心（原火箭军总医院）中医科主治医师邹梦颖提醒大家，三伏天应当以清补为主，先把体内的暑、湿等邪气以及毒素、油腻等物质清除，先清后补，再来补充我们人体的阳气，以达到调和阴阳，养身保健，延年益寿的目的。从具体操作上来讲，三伏天怎样从饮食上实现养生目的呢？给您支几招。

三伏天牢记先清后补饮食原则

解暑防燥好食物

丝瓜汤、绿豆汤不可少

适合伏天的食物首选是丝瓜，解暑防燥，丝瓜里含有人参中的成分——皂苷，特别适合伏天食用。入伏之后，天气炎热，往往会觉得胃口不好，消化也不好，凉拌丝瓜入口凉爽，嫩脆多汁，满口清香；做清汤或者与排骨、鸡汤一起煲汤都能解除油腻，令人胃口大开。凉拌丝瓜的做法简单，可以不用酱油、醋和味精，只用少许盐和香油，突出丝瓜原味。

跟丝瓜汤媲美的，当然是绿豆汤了。绿豆汤具有清热解毒，止渴消暑的作用。汤色碧绿比较清澈的可达到清热功效，汤色浑浊消暑效果差但是清热解毒的作用强。绿豆清热之力在于皮，解毒功能在于内，如何煮出味道可口符合自己体质的绿豆汤呢？先将10倍绿豆比例的水煮沸，然后放入绿豆，继续小火炖煮8-10分钟后倒出绿豆汤，此时汤的颜色是碧绿色的，清热作用强，对脾胃虚寒容易腹泻及痛经的人，最好不要喝这样的绿豆水。将绿豆汤盛出来后，还可以往锅里再加点水，多煮30分钟左右，就可以变成开花的绿豆汤、绿豆沙甚至绿豆粥也可以。

绿豆和薏苡仁相同比例煮绿豆薏米汤，可以祛除暑湿。做法很简单，将洗净的薏苡仁和绿豆用清水浸泡，先煮薏米，大火将水煮沸以后，用小火煮30分钟，再放入绿豆煮熟煮烂，起锅时加入少许冰糖调味即可。

绿豆排骨汤也是夏季餐桌上常见的佳肴：准备1斤排骨，绿豆50g，生姜10g，陈皮5g，调味品适量。将排骨切段汆水后，与切片的生姜、绿豆及陈皮一起放入锅中，加入适量清水，大火烧开后，转用中火煲汤45分钟至1小时调味即可。健脾胃药食同源的就是吃山药，煲汤或者直接蒸熟吃都可以。若配合薏米、赤小豆煲汤饮用祛湿效果显著。补充夏季丢失的大量水分酸甘的食物，常见的有菠萝、西瓜、莲子、冬瓜、西红柿和扁豆等，中医讲“酸甘化阴”就是这个意思。清热解暑的食物除了常见的绿豆汤，还有苦瓜、苦荞、苦菜，因为口味较苦大家不太容易接受，而且脾胃虚寒体质的人不适宜多食用。

三伏天温补阳气

羊汤、姜茶都是不错的选择

说了半天清热解暑的食物，那么三伏天吃什么补阳呢？三伏天饮食强调顺时而养，重点是养护体内阳气。“喝伏羊”，北方的人们应该听说过，就是三伏天喝羊汤。羊肉性温、味甘，入肾经，脾胃虚寒以及肾阳虚衰的人喝羊汤有很好的温中暖肾、补益气血的作用。喝完羊肉汤，会出一身热汗，濡养脏腑的同时还能出汗排毒，有益身体健康。

有的人不习惯羊汤的膻味，可以白天少量喝姜茶发发汗，特别是胃寒肠弱的人。姜茶也分几种，一般家里都是用生姜熬水制作，有解表散寒，温中止呕的作用，配合红糖口味更佳；干姜对于脾胃虚寒，腹泻，四肢厥冷的人有温中散寒，回阳通脉的作用；炮姜主要有化瘀止血的作用，针对血瘀痛经的妇女效果较好。姜茶辛辣刺激，能改善人体血液循环，提高身体阳气。但是对于胃热有火的人群，就不能喝姜茶给自己“添堵”了。

姜茶不喜欢的话，还可以用西洋参片3-5克，配上枸杞3-5克、沙参3-5克、麦冬3-5克、石斛3-5克，放在保温杯里泡水，补气补血，平衡阴阳。如果没有血糖问题，伏天可以一直喝。

伏天虽热

不要太贪凉

部分地区夏季酷暑潮湿，人们容易出汗，不仅大量水液流失，还有许多微量元素的消耗。出汗时阳气易随之外泄，倘若外界环境河流密布，寒湿之气较重，人们贪食生冷易导致内环境寒湿，脾胃失调，实则现痰湿中阻，虚则虚寒内生，为冬季发病埋下伏笔。

因此应根据自己的体质选择合适的食物，消暑的同时不要太贪凉。若是脾虚湿盛的人可食用一些健脾祛湿的食物；爱吹空调、喜冷饮冰啤酒的人导致脾胃虚寒，则可选择温阳补益的食物，补补阳气。

另外，三伏天汗出多了会损失不少蛋白质氨基酸，B族维生素、维生素C和钾、钠等矿物质。老话说：头伏饺子二伏面，三伏烙饼卷鸡蛋，可见三伏天里吃的主食也有讲究。从营养价值的角度来讲，把白面和大米相比较，白面粉中的蛋白质更高一些，B族维生素和多种矿物质也比精白大米约高出一倍，所以吃面更有利于补充营养。面条也不用总是精白面粉做的，可换成荞麦面、绿豆面、杂豆面等口感更丰富，配上黄瓜丝、豆腐丝，营养价值更高。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）