直播预告：关于无偿献血 你必须知道的知识点

今年6月14日是第18个世界献血者日，主题为“献血，让世界继续跳动”。近年来，越来越多的人加入献血的爱心队伍，用行动捐献自己的热血与爱心。那么，在献血前我们需要了解哪些注意事项？献血者又需要满足哪些条件？献血对身体是否会有影响呢？

6月14日10:00至11:00，人民网·人民健康、人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京红十字血液中心副主任王鸿捷，为大家解答这些和献血相关的疑问。

专家简介：

王鸿捷，北京市红十字血液中心副主任，主任技师。国家卫生标准委员会血液标准专业委员会秘书长，北京市输血协会理事长。中国输血杂志、国际输血及血液学杂志、北京医学杂志编委。参与起草了《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》等法规，参加了《血液储存要求》、《血液运输要求》和《献血场所配置要求》等行业标准的制修订工作。参加了《输血管理》、《输血技术学基础》和《血站管理学》等教材的编写。

献血形式有哪几种？

说起无偿献血，大家耳熟能详，但说起献血的形式却鲜有人知。事实上，我国无偿献血使用的献血形式有两种，分别是成分献血与捐献全血。

成分输血是现代输血的新理念。当病人由各种原因造成血小板减少或因血小板功能异常而引起严重出血时，必须输注血小板。但是输入全血，并不能提供病人所需要的血液成分，还会增加病人心脏负担。这种情况下，需要通过技术手段，从健康的血液中分离出某一种成分（如血小板、粒细胞或外周血干细胞），将其储存起来，再将分离后的血液回输给捐献者体内。一般在捐献者血小板3天后会恢复到原来水平。

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