极端天气频现 记好“五字诀”保平安

◎新华社记者 姜 刚 周 牧

近期，我国局部地区出现冰雹和雷暴等极端天气，给人民群众生命和财产安全带来危害。当极端天气来临，你要有什么样的防范姿势？记者采访了交警、气象专家和医生。

极端天气下，如何保障行车安全，是大家关注的焦点话题。念好“五字诀”（即减、灯、遵、观、听），是合肥市公安局交通警察支队交通指挥中心副主任代正海的提示。

“减，就是减少非必要的出行。”代正海说，灯，就是在出行的过程中，要注意使用好车辆灯光，在极端天气时雾灯要亮起，保证前后车辆能看到我们的车。遵，就是要遵守各项交通法规，减少超速、违停、随意变道等违法行为。

观，就是要观察好路面情况再行驶。代正海提示，极端天气下，要保障车辆前挡风玻璃和视野清晰；要观察好路况以及交警、市政等部门设置的提示、警示标志，比如，该路段积水、请注意绕行等这样的标志。“听，就是要注意收听车载广播的路况信息，也要听从现场执勤警力的指挥，确保我们行车安全。”

极端天气下，如何做好自我防护？安徽省气象台首席预报员刘远永建议，及时关注气象部门发布的短时临近预报预警；发生强对流天气时要减少或避免户外活动和高空作业。

对于防雷电、防大风，刘远永也有一些提示。“雷电时在高山顶不要开手机，更不要打手机，不要在田地劳作，不要使用金属工具，更不要在空旷的高地或大树下避雨。”他说，大风天气时机动车和行人减速慢行，水面作业人员及时回港避风。

如何实现安全施救，同样值得关注。在安徽医科大学第二附属医院急诊外科主任李贺看来，极端天气容易造成雷电击伤、溺水等情况。如果遇到雷电击伤患者，施救者在保证自身安全的前提下，要尽快把患者转移到安全地点，若患者意识丧失、呼吸心跳停止，需要拨打120电话求救，同时对患者进行心肺复苏抢救。