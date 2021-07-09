“这样的医改，卸下了我和家人身上的担子”

福建省三明市沙县总医院。周志鸿摄/光明图片

福建省三明市第一医院门诊大厅。林文斌摄/光明图片

福建省三明市第一医院开展“满意在医院”活动。周志鸿摄/光明图片

编者按

人民健康是社会主义现代化的重要标志，是幸福生活最重要的指标。今年3月，习近平总书记在福建考察期间，来到三明市沙县总医院，听取医改情况介绍，了解医改惠民情况。他强调，“三明医改体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴。要继续深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，改善基层基础设施条件，为人民健康提供可靠保障”。

国务院办公厅日前印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，把“进一步推广三明市医改经验，加快推进医疗、医保、医药联动改革”作为今年的重点工作任务。我们特邀三明医改亲历者讲述他们的故事，并请专家建言如何更好推广三明医改经验，增进百姓获得感、幸福感。

“操盘手”回忆改革初心——

敢为人先源自人民至上

讲述人：福建省三明市人大常委会党组书记、主任，福建医改研究会常务副会长 詹积富

【亲历者讲述】

三明是座老工业城市。2010年，当地职工医保统筹基金收不抵支，缺口高达1.4亿元；2011年，亏损扩大到2亿元以上，占财政收入的14.42%，已超过一个地级市能承受的极限。

2011年下半年，我出任三明市副市长，接到的第一项任务就是“减少亏损5000万元”。2012年春节刚过，我就召集市发改委、卫生局、人社局、财政局等16个部门的分管领导和科长，召开了第一次医改动员会。

那天天气阴冷，每个人面色凝重。尽管大家部门不尽相同，但发言都指向了一个共同的事实——老百姓看病难看病贵问题太突出了，不解开这个结，获得感、幸福感就无从谈起。

医改首先改什么？凭借多年医药工作经历和长期深入一线调研的心得，我决定以“药改”为抓手，打响第一枪。长期以来，药品价格虚高，害苦了老百姓。特别是那些所谓的“万能神药”，价格不低，回扣空间大。比如灯盏花素，以前每到秋季，很多老人就去医院排队疏通血管，灯盏花素是很常用的“神药”。当时三明几家医院主要用两家企业三种规格的灯盏花素，进价从几块到几十块不等。而从销售情况来看，价格高的两种灯盏花素更受“欢迎”。

为了遏制药品滥用，2012年3月，我们推出药品重点监控目录，第一批共129种药品纳入监控范围。配套规定很快出台——重点药品监控后，医院使用这些药品必须实名登记，主管部门会组织专家分析，如果用量过大或用药不合理，就要对医院批评教育并扣除医生奖金。

当年4月20日，监控目录落地，当月药品支出下降1673.03万元，相当于三明全市用药金额的四分之一；若按全年计算，光这一招节省下来的药费便几乎可以扭转医保基金亏损的局面。

初战告捷，让我们看到了希望。为了遏制药品层层加价，我们实行了“两票制”，要求药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，极大减少了中间流通环节；我们还在全国率先将城镇职工医保、居民医保、新农合三类医保经办机构整合为医疗保障基金管理中心，负责药品限价采购与结算，切断了医院与药品耗材供应商之间的联系，斩断医疗回扣“灰色收入”。

我们还大刀阔斧改革医院和医生收入分配机制，提升阳光收入水平：把医院工资总额与药品耗材、检查化验、床位收入等脱钩，实行全员目标年薪制、年薪计算工分制，院长、总会计师的年薪由政府财政统一发放。

在原先的医疗体制下，医院的科室主任需承担整个科室的收入绩效分配，不光要当好医生，还要当“会计”“经理”。我们破旧立新，用一套新的制度设计，斩断药品抽头、激励仁心笔头、管好医院户头、用好基金寸头、减少病人床头、延长健康年头。

改革带来了什么？我给大家算笔账：对老百姓而言，全市居民住院次均费用和年均增幅，远低于全国费用和可支配收入增幅。9年来医疗总费用按年增长16%计算（全国公立医院2012年增长23%），相对节约110.67亿元，2020年全市人均医疗费用1678元，为全国平均水平的一半；全市人均预期寿命80.02岁，高于全国、全省人均预期寿命；2020年全市患者满意度居全省第2位。对医院而言，收入结构不断优化，2020年全市医务性收入占比41.46%，比改革前提高23%；药耗占比32.51%，比改革前下降27%，9年来药品耗材费用相对节约124.10亿元。医生的获得感也实实在在，公立医院工资总额从改革前的3.82亿元增加到2020年的15.57亿元，增长3.08倍，年均增幅达16.91%；在岗职工全员平均年薪由2011年的4.22万元增加到2020年的13.37万元，增长2.17倍，年均增幅9.18%。

三明医改为什么“能”？在我看来，关键还是做到了把准脉、下足药，真刀真枪在制度上下功夫，让公立机构回归公益性质、医生回归看病角色、药品回归治病功能。

回顾三明医改全程，经历了“治混乱、堵浪费”“建章程、立制度”的阶段，理清了政府责任，捋顺了机制体制，现在，应该转入“治未病、大健康”阶段，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，组建健康管护组织，构建新时代健康保障体系，构建并完善政府办医责任体系、医疗保障服务体系、健康管护组织体系、健康绩效考评监督体系，推动健康中国战略更好实施。

改革不是有些人认为的动了谁的“奶酪”，而是要把“蛋糕”做大、分好。回想改革之初，“何苦得罪那么多厂长，何苦得罪那么多院长”……所谓的“良言”规劝不绝于耳，但对于共产党员来说，造福百姓，先苦才能后甜。

为了人民健康、百姓幸福，三明医改，快马加鞭未下鞍。

医务工作者畅谈改革现状——

医共体，携手为群众健康“守好门”

讲述人：福建省三明市沙县总医院党委书记 万小英

2017年，我们将原沙县医院和沙县中医院合并，成立“沙县总医院”，下辖10个分院（乡镇卫生院）和2个社区卫生服务中心，128个村卫生所，形成县域内紧密型医共体，承担全县26万人的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进等职责，下级医院的人、财、物统一交由总医院院长调配。

改革效果好不好，要看老百姓是否用脚来投票。随着沙县总医院的组建，县、乡、村三级医疗服务实现一体化，优质医疗资源聚集在上级医院、患者喜欢往三甲医院跑的局面被打破，医疗资源从“往上聚”向“往下沉”转变，医疗机构之间也从“竞争者”变成了“一家人”，共同当起县域内群众健康“守门人”。

为了当好“守门人”，我们建立高年资医师定期驻乡驻村制度，在医共体内部多点执业，推动医疗资源、医学人才、治病病种“三下沉”，让老百姓在家门口享受到优质医疗服务。同时，畅通转诊通道，把需要长期康复的住院患者下转分院，将病情控制不满意的患者及时上转总院，去年共向上转诊2430人，向下转诊11676人，全区基层门诊就诊率从2017年的54.4%提高到去年的59.58%。

为推动医疗服务方式转变，我们还在县总医院建立了健康管理部，明确以基层为重点、预防为主的健康管理新思路。比如，在老年人、慢性病患者健康管理方面不断创新，成立高血压病、2型糖尿病、严重精神障碍、结核病四大管理中心，建立总院和基层分院间协作分工机制，强化信息报告与共享，加强培训、督导与考核，为慢性病患者送去更多福音。

展望未来，我们将继续深化医改，探索如何让老百姓少得病，为建设健康中国贡献力量。

专家探寻医改成功密码——

政府真正担起了保障人民健康的责任

讲述人：北京大学国家发展研究院教授、北京大学健康发展研究中心主任 李 玲

2013年三明医改刚启动时，我们就赴三明调研。一开始，与此相关的所有人几乎都不适应，都怕自己利益受损。让人颇感意外的是，改革操盘手詹积富并没有选择某一家医院作为试点进行改革，而是做好顶层设计，直接“搬了道岔”，让三明22家公立医院齐步走，转到新轨。那时他就认识到，改革必须有规模，如果不系统地改、综合地改、协调地改，而是只改一家医院，就会形成政策洼地，难以取得实效。

医改进行了这么多年，我至今对他那句“全国医改就是我的试点”印象深刻。有个细节让人不能不点赞：他们的综合改革方案里包含了数值模拟，通过数值模拟得出科学结论——财务兜得住，医改方案可行。我们把三明医改情况写成学术文章与国际同行交流，引得他们连连称赞：难怪中国发展这么快，你们可以这样全面系统地改革！

要知道，医改是个世界性难题。对这个问题的探索，新中国从来没有停下脚步。20世纪80年代，政府财力有限，把公立医院推向市场化，老百姓看病难看病贵问题日益突出。人民有所呼，改革有所应。公立医院改革到底要改什么？在三明医改之前，全国不少地方已经进行了探索，但成效却不尽如人意。究其原因，还是因为在旧制度的圈子里打转，没有触及问题的根本——到底改谁，改医院自身还是改政府职能。可以说，这是全国公立医院共同面临的问题。幸运的是，詹积富在党和政府高度重视、坚决支持下，一路拼荆斩棘、杀出重围，成立实体的医改小组，破除逐利的旧体制机制，建立公益性新制度，带领三明走出了一条新路。

医改是个系统工程，要系统协调综合地改，需要十个手指头弹钢琴。具体来说，党和政府要强化主导，相关部门组合起来，推动治理体系和治理能力现代化。这样，医疗、医药、医保才能三医联动，拧成一股绳，让老百姓有获得感、安全感。

事实上，公立医院与院长是操作者，制度与规矩是政府定的，党和政府不出手，医院与院长只能在旧路上走。而詹积富所做的，就是改政府职能，让三明所有公立医院走上新路，以一套新的制度破除了公立医院逐利创收制度，让政府真正承担起保障人民健康的责任。

健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。对于医改而言，政府主导也是1，没有党和政府破旧立新，再多的改革措施也难以取得成效。

如今，我每年都会去三明调研。三明医改还在不断升级完善中，医生们的精神面貌焕然一新，医患关系和谐融洽，让人看到了医院应该有的样子。