三明医改：以大改革思维推动制度创新

今年3月，习近平总书记在福建考察期间作出重要指示，强调三明医改经验值得各地因地制宜借鉴。这为全国深化医改指明了方向、提供了遵循。当前，要拿出更坚定的决心和更有效的行动，学习三明医改经验，有效推动落实。

一是学习锐意进取、敢为人先的创新精神。三明医改缘起于医药费用过快增长导致医保基金面临穿底风险。面对这一问题，三明基于大改革思维推动制度创新，以问题为导向，实事求是理顺政府健康治理体制。这种敢为人先的勇气来自“人民至上、生命至上”的改革初心，来自敢于直面问题、破除旧例的胆识和气魄。学习推广三明医改经验，要真正把思想和行动统一到落实习近平总书记系列重要指示上来，将健康融入所有政策，让健康这个“1”真正立起来。

二是学习敢于负责、真抓实干的务实精神。学习三明经验要在做实上下功夫，把嘴上说的、纸上写的、会上定的变为具体行动、实际效果、人民利益。三明医改的成功离不开医改推动者的政治决心和使命担当，离不开党委政府的关心支持。面对改革可能遇到的风险挑战，必须有不达目的不罢休的韧劲，锲而不舍，持之以恒，求实效、办实事。

三是学习因地制宜、科学实践的改革逻辑。我国区域间、城乡间经济社会发展水平差异较大，学习三明经验的具体措施、操作方法时，各地应结合实际、实事求是，不能简单照抄照搬。三明医改本质上是通过调整创新原有制度安排，使得公立医院与制度环境形成互动平衡，从而向既满足公益性要求又尊重市场经济规律的制度转型。制度设计的合理性、路径选择的适宜性及其与制度环境的耦合性，影响着改革的方向和可持续性。三明医改最大的贡献就是通过医疗、医保、医药真实联动，落实政府投入责任，建立公立医院新的运行机制和符合医疗卫生行业特点的医务人员薪酬制度，切断医院和医生对药品耗材的依赖，破除了公立医院逐利机制，从根本上解决了公立医院公益性和运营性难以兼顾的问题，探索出了真正激发医疗机构和医务人员改革动力，真正增强人民群众获得感的改革路径。

近年来，各地在推广三明医改经验中还存在一些堵点和难点，部分地方党委政府对“三医联动”改革存在畏难情绪，改革主动性不强、探索创新不够，仍停留在取消药品耗材加成的起步阶段，医疗服务价格、人事薪酬制度、医保支付方式等难度较大的改革未及时衔接。部分公立医院发展方式和运营管理比较粗放，精细化管理水平和运行效率有待提高。因此，找准改革突破口、因地制宜才是基本原则，要把自身问题、症结、原因找清楚，把逻辑、道理、思路想明白，谋定而后动。

四是营造高位推动、整体推进的改革氛围。制度环境很大程度上决定着制度安排的有效性，对制度的合理性具有基础性作用。各地推广三明医改经验时，要着力营造良好的改革氛围，强调政府作为、高位推进、协同发力，实现各方面改革政策措施的协调和效果的激励相容，解决条块分割、各管一段的问题；发挥好各级医改领导小组的统筹协调作用，加强部门协作，形成强大合力，创造良好改革氛围；深化医疗、医保、医药真联真动，强化系统集成式改革，提升改革效能；鼓励地方领导干部积极探索改革路径、允许试错，建立科学的容错机制。（作者：付 强 系国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任）