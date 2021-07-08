2021年医改工作涉及哪些内容？国家卫健委划了这些重点

人民网北京7月8日电 （张文婷）医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。今日，在国新办召开的2021年深化医药卫生体制改革重点工作任务国务院政策例行吹风会上，国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任李斌就2020年医改工作进展和2021年重点任务进行了详细阐述。

2020年医改工作进展有哪些？

李斌表示，2020年，各地各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进深化医改与新冠肺炎疫情防治相关工作。在推动从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变方面，深入实施健康中国行动，开展爱国卫生运动改善人居环境，防控儿童青少年近视和肥胖，加强重大疾病防治。启动高血压、高血糖、高血脂共管试点工作，提升基层慢性病医防融合管理能力。

在着力缓解看病贵问题方面，开展第二、三批国家组织药品集中采购，共87个品种中选，平均降价53%。开展国家组织冠脉支架集中带量采购，中选产品降价90%以上。全面推开公立医院绩效考核，指导地方持续深化公立医院综合改革。推进紧密型县域医共体支付方式改革，逐步扩大医保“互联网+”支付范围，扩大门诊费用跨省直接结算试点范围。鼓励药品医疗器械创新，促进合理用药和检查。

在推动解决看病难问题方面，明确首批10个区域医疗中心试点项目建设方案，启动第二批试点遴选，开展国家医学中心建设。加强医联体管理和运行，推动网格化布局，推进城市医疗集团和县域医共体建设，发展远程医疗和互联网医院。

同时，开展公共卫生防控救治能力建设，健全公共卫生应急物资保障体系，推进常态化疫情防控。加大对中医药的政策支持和投入力度，深入实施岐黄工程。推动建立综合监管督察机制，开展“信用+综合监管”试点，全面开展医疗卫生行业作风建设专项行动、医保违法违规行为专项治理和飞行检查。

2021年医改工作重点任务是什么？

近期，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》（以下简称《任务》），继续着力推动从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，着力解决看病难、看病贵问题，突出推广医改典型经验，强化改革系统联动和落地见效。对此，李斌介绍了2021年医改的重点工作内容：

一是进一步推广三明市医改经验，加快推进医疗、医保、医药联动改革。主要围绕指导各地学习推广三明市医改经验、推进药品耗材集中采购、深化医疗服务价格改革、深化人事薪酬制度改革、推进医保支付方式改革和推动公立医院高质量发展做出工作部署。

二是促进优质医疗资源均衡布局，完善分级诊疗体系。主要包括启动国家医学中心和第二批区域医疗中心试点建设项目，规划推进临床专科能力建设，加强医疗联合体建设并完善其支撑政策，推动省、市、县、乡、村等各级各类医疗机构落实功能定位，开展优质高效的整合型医疗卫生服务体系试点，推进社区医院建设发展，完善全民医保制度，推动中医药振兴发展等任务。

三是坚持预防为主，加强公共卫生体系建设。明确继续加强新冠肺炎疫情防控，提升重大公共卫生应急和防控能力，建立健全重大疫情救治体系，推进健康中国行动，创新医防协同机制等工作。

四是统筹推进相关重点改革，形成工作合力。主要涉及推进全民健康信息化建设、改善群众服务体验、加强医学人才培养和使用、增强药品供应保障能力、严格监督管理等内容。

李斌指出，《任务》明确了各项改革任务的负责部门，强调各地各有关部门要切实加强组织领导，勇于担当作为，敢于触碰利益，持续深化医改。国家卫健委将全面贯彻落实党中央、国务院医改决策部署，督促推动各地各部门抓好工作落实，同时做好政策宣传解读，切实提升人民群众对医改的获得感。