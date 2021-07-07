走出种植牙误区，给老人第三副牙齿

老年人缺牙不仅会影响进食，还会影响外表美观。而种植牙是目前最好的缺失牙齿修复技术之一，拥有“人类第三副牙齿”的美誉。

不过，对于种牙，不少老年人心存顾虑：高龄人群种牙风险会不会太大？牙是缺几颗就种几颗？活动假牙也很好，种牙有必要吗？针对上述疑问，科技日报记者采访了相关专家，为您答疑解惑。

即便是高龄老人也能种牙

临床建议，接受种植牙手术的患者，其年龄下限为18周岁，而对于年龄上限并无绝对的限制。

哈尔滨医科大学附属第一医院口腔修复科副教授刘鑫告诉科技日报记者，他曾给一名93岁高龄的患者进行了该手术，且术后效果不错。“只要患者身体条件好、符合手术条件，就可以进行种植牙手术。”他说。

刘鑫表示，许多高龄老人有高血压、高血脂、高血糖“三高”症状，其中有些人因全身系统性疾病而长期服用具有阻碍凝血功能的阿司匹林类药物，他们因此担心身体状况或服用药物会影响手术。其实，患者只要在医生指导下把身体调整到适宜状态，适度调整用药，特别是在术前一周停用阿司匹林类药物，再经过专业医生评估审核，就可以接受种植牙手术。“能顺利拔牙的老年患者，一般也能安全进行种植牙手术，后者的安全性甚至要高于前者。”刘鑫说。

种牙并非一个萝卜一个坑

“缺几颗牙就种几颗牙，这样的认识是错误的。”刘鑫解释道，很多患者有时连续掉落好多颗牙，但不一定每个缺失的地方都需要种上一颗牙。

“比如，有的患者缺了4颗牙，但只需要种两颗牙，就可以充当以前四颗牙的功能。这就如同建造大桥，只要两侧筑有坚实的桥墩，中间就不用再建桥墩了。”刘鑫说。

临床上，还有上半口或下半口牙全部“离岗”的患者，牙医可以在其上颌或下颌6个位点种下种植牙，就可以实现之前上颌或下颌牙齿（12至14颗牙）的功能。因此，种牙并非“一个萝卜一个坑”，不是每个缺牙的位置都需要种牙。

活动假牙性能不如种植牙

一听说种牙要做手术，而且手术费不菲，很多高龄缺牙老人就摆手、不愿尝试，他们宁愿戴活动假牙，但这种假牙存在很多弊端：首先，活动假牙固位稳定性较差、容易松动；同时，活动假牙主要靠缺牙处下方的黏膜和牙槽骨支撑咬合力量，易使牙床逐渐萎缩，尤其是常年佩戴活动假牙的老人，其牙槽骨可能萎缩到完全平坦，致使假牙无法固位，影响正常饮食。

刘鑫说，这些老人会因缺损多颗牙齿，致使咀嚼功能下降、肠胃吸收功能变差，甚至导致营养不良。此外，随着年龄的增长，其牙槽骨被吸收得越来越多，没了牙槽骨做“后盾”，活动假牙开始频频在口内“擅离职守”，越来越不稳定。此时老人就算想种植牙，也会因牙槽骨受损，无法接受手术，错过了最佳治疗时机，只能面对终生无牙的窘境，这对老人来说是件很痛苦的事。

刘鑫补充道，与活动假牙相比，种植牙属于固定修复，不必摘戴，使用寿命更长，而且种植牙能有效阻止牙槽骨萎缩，且在恢复牙齿咀嚼功能、维护口腔生理健康等诸多方面，表现明显优于活动假牙。