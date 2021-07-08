如何做好疫情处置？国家卫健委：关键就是一个“快”字

人民网北京7月8日电 （张文婷）当前，境外疫情持续蔓延，一些地方相继出现了由境外输入而造成的本土病例，如何做好常态化疫情防控工作这一问题引发关注。对此，国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任李斌表示，近期一些地方相继出现了由境外输入引起的本土聚集性疫情，这几起疫情也在提示大家，疫情防控的工作一刻不能放松。

李斌介绍，下一步，国家卫健委要按照常态化防控的要求，落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，继续加强各项防控措施和任务的落实。

李斌指出，首先，要做好外防输入这方面的工作。人防、物防要同时发力，才能有效阻断疫情的输入。

在人防方面，要持续做好来华人员的远端防控，口岸检疫检测，重点是飞机上的疫情防控等工作，指导各地分级分类做好病例的救治，隔离医学观察和居家健康监测等工作，严格落实入境人员的闭环管理。同时，还要加大物防方面防控的力度，加大对进口物品的检验、检测、检疫的力度，对物体表面特别是冷链物品包装和运输工具加强核酸检测和预防性消毒，指导企业加强转运、交易、加工等重点环节的防控，对从业人员开展定期核酸检测，严格落实个人防护和健康监测。

第二，要加快疫苗接种工作，提高疫苗接种的人群覆盖率。

国家药监局已经应急批准了5条技术路线的22个疫苗品种进入临床试验，依法依规附条件批准了4个新冠病毒疫苗上市。同时，根据国务院卫生健康主管部门提出紧急使用疫苗的建议，依法组织论证同意了另外三个新冠病毒疫苗的紧急使用。

李斌指出，疫情防控还需要强化三方面措施：一是要落实好监测、处置措施，关键就是要做到“四早”，特别是早发现、早报告。在这个环节，人、物、环境三个监测都要进一步加大力度，尽早发现感染者和危险因素，对可疑病例开展实验室检测。

二是落实好重点环节防控，加强重点机构、重点场所、重点人群防控力度，做好聚集性活动疫情防控，严格落实个人防护措施，严格密闭空间和室内场所通风消毒等措施。

三是要做好应急处置准备，要求各地还要进一步调查摸底，完善应急预案和处置措施，做好应急处置的人员、物资准备，提升应急处理能力，确保一旦发现疫情能够迅速有效地进行处置。

李斌总结称，从疫情处置来讲，关键就是一个“快”字，尽早地发现、尽快地处置，把疫情尽快地控制好，防止疫情扩散和蔓延。