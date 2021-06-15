临床医生应如何在日常工作中做好科普？这三点很重要！

人民网北京6月15日电（张文婷）医疗术语生涩难懂，老百姓平常看病有时会遇到听不明白、记不清楚的情况。临床医生应怎样在日常工作中，把复杂的医疗知识普及给老百姓，让大家能够听得懂、记得住、用得上呢？国家科普健康专家库成员、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强在国家卫健委今日召开的健康知识普及行动发布会上对这一问题做出了解答。

他表示，临床医生要想做好科普，需要以下几个方面：首先是科学性。这是健康科普基本的要求，也是底线。

第二是要保证趣味性。用大家喜闻乐见的方式，保证公众能够对科普宣教感兴趣、听得懂、做得到。

三是强调时效性。王贵强提到，任何的科普宣教都有特定的场景，针对公众普遍关心的问题，及时回应公众的关切，效果会就事半功倍。例如在新冠肺炎疫情期间，针对公众非常关注的气溶胶问题，就需要第一时间对气溶胶的发生进行科普，同时把控制传播的方式传达给大家。比如戴口罩和通风都是有效控制气溶胶传播的方式。通过健康知识普及，让公众了解到应该如何做好自身防控。

专家做科普是保证健康科普的重要环节，王贵强建议广大医务人员都行动起来，共同做好健康科普。