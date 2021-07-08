世界过敏性疾病日：别把过敏性鼻炎和感冒混淆

人民网北京7月8日电 （记者乔业琼）7月8日是第17个世界过敏性疾病日，什么是过敏性疾病？哪些人属于易发高发群体？对此，人民网专访北京同仁医院变态反应科副主任段甦，为广大网友解答过敏性疾病相关知识。

“过敏性疾病又称变态反应性疾病，是变应原（过敏原）引起的机体异常免疫反应，导致组织炎症或器官功能障碍。”段甦表示。

“过敏性疾病属于全身系统性疾病，可以发生在全身的任何部位。”段甦分析说，发作在上呼吸道，常见表现有鼻塞、流涕、喷嚏、鼻痒难耐；发作在皮肤，常见表现有皮肤红肿、起皮疹或荨麻疹；发作在眼部，常见表现有眼睛奇痒、眼红、流泪；发作在腹部，常见表现有恶心呕吐、腹痛、腹泻等。

在日常生活中，人们经常会把过敏性疾病和其它疾病混淆。段甦举例说，有些人经常鼻子不舒服，误以为是“感冒”，而自行服用感冒药，但实际收效甚微。

“一般情况下，感冒涉及的症状较多，有时会伴有发烧，发作时很快，但7-10天后便逐渐缓解。而过敏性鼻炎主要表现在眼睛、鼻子、喉咙等特定部位，有些会每年定期发作，持续时间较长。”段甦建议说，一定要到医院就诊，明确到底是哪一种疾病，再对症下药，切忌擅自用药。

“如果是过敏性鼻炎，误服感冒药，不仅起不到治疗效果，还会延误病情。此时需根据确切的过敏原制定治疗策略，采取避免接触、脱敏、预防性用药等措施。”段甦说。

段甦表示，虽然目前针对过敏性疾病发病机制的研究尚未有定论，但有三大因素需要引起注意。首先是遗传因素，近亲属如果患有相关的过敏性疾病，会大大增加本人罹患此病的概率。其次是过敏原，大多数是通过皮肤接触、吸入、食入或注射等途径进入人体，诱发过敏性疾病，主要有动物的皮毛、昆虫的毒毛，花、果，紫外线，吸入花粉、尘螨，食入海鲜鱼虾，注射药物，接触金属制品、日用洗涤剂、化妆品、油漆汽油等化工原料。第三是不良的生活方式，如熬夜、暴饮暴食、心理压力过大等，也是引发过敏性疾病的重要诱因之一。

“过敏性疾病无法根治，但可以通过相关预防措施，在一定程度上降低其发病的概率。”段甦表示，要正确认识过敏性疾病，建立防重于治的观念。在日常生活中，建议规律作息、合理锻炼、健康饮食等，重视环境卫生，房间勤打扫多通风。除了必要时及时就医以外，当花粉、飞絮传播季节时，短期内敏感人群建议主动回避过敏原，合理安排出行时间，外出回家后注意洗脸尤其是清洗鼻子、眼睛，更换沾到花粉的衣物。