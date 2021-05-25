这六类常用药 给孩子吃别大意

感冒、发烧、咳嗽都是孩子一年四季的常见病。很多家长喜欢在家囤些药，孩子感冒时自己吃点药就好了，但是在工作中发现儿童家庭用药存在一些误区。特别是以下六类常用药，在给孩子吃时，不能太随意。

抗生素类药 儿童的肝肾功能发育不完善，所以很多抗生素不能应用于儿童。儿童比较常用的口服抗生素有阿莫西林、头孢类抗生素及阿奇霉素、红霉素、克林霉素等。普通的感冒大多都是病毒感染，使用抗生素是无效的，抗生素的使用需要根据化验结果、临床表现等综合分析来选择适合的抗生素。滥用抗生素不仅会造成耐药、菌群紊乱，还会加重对各个器官的损害，所以不建议自行使用抗生素。

退热类药 儿童发热是非常常见的症状，高热会引起患儿的不适症状，这时可以口服退热药物退热。随着科技的发展、医学的进步，因为药物副作用等原因，很多退热药物退出了人们的视线。目前推荐儿童能使用的退热药物为布洛芬及对乙酰氨基酚。相对来说，这两种退热药物比较安全，但在用药时注意间隔用药时间，尽量间隔4-6小时，每日少于4次。过量服用退热药物会造成患儿肝肾损害，严重时造成肝坏死。

感冒药物 小儿氨酚黄那敏、氨咖黄敏这类西药感冒药，一般为复方制剂，内含退热药物及抗过敏药物，在使用时要注意使用时间不宜过长，一般不超过5天，且不能与退热药物及抗过敏药物同服，以免造成药物过量引起肝肾损害。

口服中成药 市场感冒药物品种繁多，很多家长以为中成药很安全，就会选择一种或者数种中成药治疗感冒，甚至有服用成人药物的案例。中成药是需要辨证后选用的，而且很多中成药有相同的成分，所以保险起见建议服用一种中成药。

止咳药 冬春季节呼吸道感染疾病高发，孩子们容易出现反复咳嗽、咳痰的问题，为此家长焦虑不安，想方设法止咳。咳嗽只是疾病的一个症状，引起咳嗽的原因很多，要根据不同原因进行治疗。一般来说儿童不建议止咳，因为在有一些气道炎症出现痰液时止咳会引起痰液阻塞气道，不利于疾病的恢复。

国外海淘药 有些家长对国内药物觉得不安全，开始海淘国外药物。但是海淘的感冒药成分中包含和中国类似的对乙酰氨基酚和扑尔敏，口服过量也会产生毒副作用。所以谨慎选择看不懂说明书的国外药物。

此外，很多家长为了让孩子顺利服药，选择果汁、牛奶来喂药，这样做是有害无益的。这不仅降低了药物的疗效，还会产生很多的不良反应。比如果汁中的果酸容易导致多种药物提前分解融化，从而降低疗效；有的还会与酸性液体发生反应，生成有害物质；牛奶容易在药物表面形成覆盖膜，影响药效的释放及吸收。

总之，家庭用药要谨慎，儿童安全排第一，用药前仔细阅读说明书，观察有效期、适应症状、剂量和用法。

文/沙玉英 吴珺

（北京大学首钢医院）