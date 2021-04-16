如何预防宫颈“感冒”演变为宫颈癌？

人民网北京4月16日电 （记者乔业琼）4月15日至21日，是第27届全国肿瘤防治宣传周，此次宣传周主题为“健康中国健康家——关爱生命 科学防癌”。为提高全民健康意识，人民网推出全国肿瘤宣传防治周系列科普稿件。本期专访中国医学科学院肿瘤医院妇科副主任医师赵丹，就宫颈癌防治相关知识进行科普宣传。

常见感染里的偶发事件

近年来，我国宫颈癌的发病率和死亡率持续上升，并呈现年轻化趋势，严重威胁女性健康。

赵丹介绍说，大量研究表明，高危型人乳头瘤病毒（HPV）的持续、慢性感染与宫颈癌的发病密切相关，其中，HPV16/18型与宫颈癌发病关系最为密切。HPV大都通过亲密的皮肤、黏膜接触传染，其中70%-90%左右的HPV感染可以通过自身免疫自然清除，大约10%-30%左右的HPV感染会逐渐发展为持续感染，只有大约1%-4%左右的HPV感染会发展为宫颈癌前病变甚至宫颈癌。

“HPV感染就像宫颈得了一场‘感冒’，而宫颈癌的发生则是常见感染里的偶发事件。”赵丹说。

定期筛查 及时接种HPV疫苗

一般来说，宫颈癌的预防分三级，一级预防是病因预防，通过接种疫苗等方式，尽可能减少HPV感染的机会，增强机体免疫力；二级预防是做好癌前病变的筛查与治疗；三级预防是对宫颈癌患者早诊断早治疗。“其中，免疫接种可能是最具成本效益的预防措施，不仅能够使女性免于遭受更多病痛，还能最大程度节约医疗资源，降低经济成本。”赵丹说。

据世界卫生组织推荐，9-14岁的女孩是首要HPV接种对象，因为年龄越小，疫苗的免疫应答就越好。15-45岁的女性是第二优先接种人群，也应该尽早接种，避免HPV感染。

接种HPV疫苗后，是否还需要定期筛查？赵丹强调，目前市面上的宫颈癌疫苗均为针对特异病毒型别的预防性疫苗，虽然具有交叉保护效果，但仍有少部分致癌病毒型别未被覆盖，因此，接种疫苗后，定期体检依然必不可少。

严防死守 抓住癌变窗口期

“宫颈癌的发生和演变是一个渐进的过程，宫颈癌前病变需经过8-10年才可能逐渐演变为宫颈癌，这个期间是重要窗口期，通过简单且有效的干预，可以及时阻断癌前病变发展为宫颈癌。”赵丹表示。

重要窗口期指的是宫颈癌二级预防阶段，通过把病变阻断在癌前期或早期癌,减少甚至消灭晚期宫颈癌,降低死亡率。

对此，赵丹说，宫颈癌的病因明确，主要症状有接触性阴道出血、不规则阴道出血、异常阴道排液、绝经后阴道出血等，出现这些症状要引起重视，尤其是宫颈癌的高危人群应及时就医，科学检查，明确诊断，排除宫颈癌变。

“但宫颈癌前病变或早期宫颈癌大多数是没有明显临床症状的，其早期发现更多依靠早期筛查。所以，我们提倡广大女性同胞积极参与早期筛查，严防死守，拒绝癌变。”赵丹呼吁。