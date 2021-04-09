又到一年春暖时，新叶吐绿，百花竞相绽放，万物生机勃发，如此烂漫春光，有些人却唯恐避之不及——一出门就打喷嚏、流眼泪、流鼻涕、鼻子眼睛发痒……专家提醒，可能是过敏性疾病在作祟。

常见的过敏性疾病包括过敏性鼻炎、过敏性皮肤病、过敏性结膜炎、过敏性哮喘等，从新生儿、儿童到成人的各个年龄阶段都可能发生。对于疾病诱因的认知、预防和控制是应对疾病的关键。

近日，2021年“知敏而行 畅享生活”中国过敏关爱行动在北京启动，北京同仁医院作为首个过敏关爱中心正式揭牌。该活动由中国红十字基金会发起，旨在携手医务工作者开展科普活动以提高公众对过敏性疾病的认知，未来将持续在全国推进，在过敏性疾病高发省份，还将面向相关科室医生及基层全科医生开展培训，提升过敏性疾病的诊疗水平，切实帮助患者提高生活质量，享受美好生活。

过敏诱因繁杂，精神压力不可忽视

首都医科大学附属北京同仁医院院长张罗教授介绍，在中国，过敏性鼻炎患者高达2.4亿，造成巨大的社会经济负担。过敏性疾病影响人数众多，与其繁杂的疾病诱因密不可分。

“过敏原可以分为常年性的和季节性的。”北京同仁医院鼻过敏科主任医师欧阳昱晖介绍，常年性的过敏原包括尘螨、霉菌等，还包括饲养的宠物、部分食物等致敏原；季节性过敏原主要包括花粉，最常引起过敏的是风媒花粉。

北方气候干燥，花粉容易在空中滞留、飘散，因此北方春秋两季花粉浓度最高，是过敏高发期。每年3月到5月是春季花粉期，花粉主要来源于树木类，包括杨树、柳树、榆树、柏树等。“不是看到开花才意味着花粉期，当杨树、柳树出现长得像毛毛虫的花絮的时候，春天的花粉期就开始了。”欧阳昱晖强调，虽然杨树的花絮看起来不明显，但其实一个花絮上有几十万朵花，能释放大量花粉。

“夏季的过敏原主要是禾本科的植物。”欧阳昱晖说，包括南方的稻类、北方的小麦，还有狗尾草等杂草，整体而言，这些植物释放的花粉量相对较少。秋季8至9月份是北方第二个花粉浓度高峰期，主要来源于杂草类，例如蒿草、葎草、藜草等。

“这几年过敏性疾病的发病率逐渐上升，还有一个重要原因，就是受空气污染物的影响。”北京同仁医院鼻过敏科副主任医师张媛表示，空气污染可能会影响一些植物过敏原的生理及分布状况，让过敏原的含量更多，增加过敏原的致敏性。这会直接导致敏感人群发生呼吸道过敏或者是呼吸道炎症的概率增大，已经发生过敏性炎症患者的严重程度会增强。因此，公众应关注空气污染状况，在空气污染严重的情况下减少外出。

一些神经精神因素也可能是诱因，例如压力会改变免疫功能诱发过敏反应。“饮食方面摄入不平衡可能也是诱发原因。”欧阳昱晖介绍，不少人亚油酸摄入比例偏高，亚麻酸摄入比例偏低，这部分人群可适当食用海鱼、胡麻油、紫苏油、坚果、松子、榛子、核桃等富含亚麻酸的食物。

及时明确过敏原，精准实施防护和治疗

“虽然过敏性疾病大多不致命，但还是要引起足够的重视。”欧阳昱晖说，有些过敏性鼻炎患者明知自己过敏，也不去查过敏原；还有人认为过敏性鼻炎就是打喷嚏、流鼻涕，忍一忍就过去了，很多人拖到后期引发了并发症，等有了鼻窦炎、鼻息肉甚至哮喘的表现后，再治疗会有很多困难。“对于过敏性疾病患者而言，规范化的诊断和治疗非常重要。”她说，患者应及时明确过敏原，只有明确致敏原因，才能更精准地做好防护和治疗。

“过敏原检测主要分为体外试验和体内试验。”欧阳昱晖介绍，体外试验指采集患者的血液，在患者体外通过仪器做过敏原的检测；体内试验指局部点刺试验，在患者胳膊上隔一定距离做过敏原的点刺。体外试验比较方便，对于严重过敏患者、皮肤状况不允许点刺的患者、不能接受点刺检测的儿童等群体来说，是不错的选择。体内试验约15分钟左右就能出结果，价格较低。

“真正的预防应该分两个层面。”北京同仁医院呼吸内科主任医师刘晓芳表示，一是诊断不清者应及时正确诊断，了解自己的过敏原和疾病状态；二是已知过敏的患者在过敏季来临前，及时关注花粉浓度，做好各种防护的准备，比如戴口罩、注意清洁、洗鼻子（使鼻炎黏膜过敏原的量减少）。

“以往大家常忽视对眼睛的防护，其实眼睛的防护很重要。”欧阳昱晖提醒，普通的眼镜对花粉有一定的遮挡作用。当花粉浓度高时，患者最好减少出行，在室内减少开窗，如果出行，要佩戴密闭性好一些的护目镜，“从外面回到家里时，最好把外套放在门口，防止在家形成二次花粉刺激。”

“祖传秘方”不靠谱，规范化防治是正途

“治疗过敏性疾病时，不少患者容易偏听偏信虚假宣传，接受不规范的诊疗，最终导致治疗效果不佳。”北京同仁医院鼻科主任医师王成硕表示，号称有偏方、祖传秘方的鼻炎馆、小诊所等往往是不规范的，建议患者去正规医院接受专业治疗。

“不是打喷嚏流鼻涕的鼻炎都是过敏性鼻炎。”王成硕介绍，过敏疾病很特殊，其病因可能是机体对于一种物质的过敏，但表现形式可能是不同器官，比如鼻炎、哮喘、结膜炎、皮肤的过敏、胃肠道的过敏等。相似的症状背后可能有几种鼻炎，不能一概而论，往往需要联合诊疗。

需要注意的是，过敏性疾病具有一定的遗传倾向。以过敏性鼻炎为例，不同研究报道的遗传率从33%至91%不等。过敏性患儿若未及时控制症状，会显著影响生活和睡眠质量，导致注意力涣散，学习成绩下降，造成社交困难，继而影响家庭整体生活质量。

“在临床上，当前针对过敏性疾病的诊疗技术需要规范。”王成硕表示，现在中国已经建立了过敏性鼻炎的诊疗指南，要让全国的医生去接受、学习和掌握，还需要由专家组成团队在全国进行推广。未来还要加强针对基层医生的培训，促进诊疗的标准化和规范化。