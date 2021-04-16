宝宝一直流鼻涕 是感冒还是鼻炎？

最近天气不稳定，许多家长都很焦虑，纷纷求助医生，不知道宝宝是感冒了还是咋回事，就是鼻涕一直流个不停，有时候还会揉眼睛。专家表示，如果有上述症状，流鼻涕超过了一周，宝宝很可能患了过敏性鼻炎。

如何分辨鼻炎与普通感冒？

南方医科大学第三附属医院儿科主任吕峻峰介绍，普通感冒大多是由病毒引起的感染性疾病，一般伴有咽痛、发热和咳嗽等，病程持续1周左右，第三天到第五天一般比较严重，有个变化的过程；过敏性鼻炎是机体接触过敏原后，由体内的抗原抗体反应介导的非感染性炎性疾病。过敏性鼻炎一般症状是流鼻涕、打喷嚏、鼻子痒等，持续时间一般超过2周。

吕峻峰说，过敏性鼻炎一般会因为宝宝体位的改变和环境、气候变化明显相关，比如从躺着到坐起来就流鼻涕，还有从室外进入空调房就会流鼻涕，尤其是到花粉、柳絮、尘螨、宠物皮屑等比较多的环境中症状明显加重。

从源头防治过敏性鼻炎

过敏性鼻炎的治疗常根据症状的严重程度进行阶梯性治疗，吕峻峰提醒，如果症状不严重，没有影响到宝宝日常的生活和睡眠等，可以暂时不用药，主要是在日常生活中，家长首先要多细心观察过敏性鼻炎可能的诱发因素，帮宝宝规避过敏原，减少接触过敏原即可。

如果孩子是对花粉过敏，在花粉播散期要尽量少带宝宝去花草树木多的公园或野外，适当减少户外活动。外出时加强防护，例如可以戴防花粉的口罩、穿长袖衣服等对过敏原进行阻隔，回家后勤洗手，换上干净的衣服。

引起过敏性鼻炎较常见的过敏原还有尘螨，它喜欢温暖潮湿的环境，常藏匿在被褥、枕头、布沙发、布偶、地毯、空调过滤网等地方。因此，要注意保持室内的清洁，保持空气的流通。被褥勤洗勤晒；建议使用棉质的床上用品和衣物；减少容易积尘的室内布置；定期清洗家中空调过滤网；清空积水等等。

如果孩子对宠物皮屑过敏，要避免接触宠物，禁止宠物进入宝宝的卧室。

流黄绿色浓涕 警惕鼻窦炎

吕峻峰提醒，宝宝如果有过敏性鼻炎，应根据病程的不同阶段选用治疗方法，如果症状轻微，一般无需用药，可以通过毛巾热敷、生理盐水喷鼻等方式帮宝宝舒缓症状，家长切勿自己盲目地使用抗生素。如果病情严重到影响生活和睡眠，就要及时就医。

如果宝宝持续流鼻涕十多天都不见改善，而且鼻涕是黄绿色脓涕，量多，伴有精神较差、耳朵不舒服等症状，这种情况家长一定要重视，要警惕孩子并发鼻窦炎的可能，应及时到正规医院，在医师的指导下用药及时控制感染，防止鼻窦炎变为慢性。（记者周洁莹 通讯员陈晓霖）