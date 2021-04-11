国家卫健委：我国新冠疫苗接种总剂次数为全球第二

人民网北京4月11日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。围绕疫苗接种的分布特点，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，目前，我国新冠病毒疫苗接种工作正在有序开展，截至4月10日24时，全国累计报告接种新冠疫苗16447.1万剂次，接种总剂次数为全球第二。

吴良有表示，根据党中央、国务院部署，充分考虑外防输入、内防反弹的策略要求，近期新冠病毒疫苗接种主要围绕“两个重点”开展：

一是重点地区。优先确保全国疫情发生风险高的口岸城市、边境地区、大中型城市，以及既往发生过聚集性疫情的地区重点推进接种工作。

二是重点人群。包括冷链从业人员、医疗卫生人员、机关企事业单位人员、高等院校学生及教职工、大型商超服务人员和保障社会运行的交通、物流、福利机构相关人员等重点人员。

“目前，新冠病毒疫苗接种工作进展顺利，各地也积累了良好的工作经验。”吴良有介绍，比如北京市对全部接种疫苗的机构和单位贴上绿色标识，对接种比例不同的社区和楼宇给予不同的颜色编码，有效调动了群众接种疫苗的积极性；上海市网格化推进疫苗接种，分步、分块、分类在区域内全覆盖开展摸排登记；浙江省接种点医务人员提前与居民进行沟通，减轻现场负担，缩短等候时间；山东省制定印发临时接种点建设标准和流动接种队服务规范，在完成接种的大型商场、超市、楼宇张贴绿色地标；湖北省突出重点地区、重点人群，通过在湖北疾控微信公众号预约建档、流动接种车上门接种、接种点延长服务时间等措施，提供人性化服务。这些省份的经验将及时向全国推广。