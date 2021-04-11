吴尊友提醒：不要以为春暖花开了 防控措施就可以松懈

人民网北京4月11日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。针对此次瑞丽突发疫情，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友进行了回应。

吴尊友解释说，疫情的发生受到多种因素的影响。比如去年冬季，北方地区发生疫情的风险和次数比在南方要高，主要与北方气温低有关。低气温情况下病毒存活时间长，人们活动在通风不好的室内，更容易造成病毒的传播。更重要的是防控措施的落实，只要防控落实到位，即使气温低，也能够把疫情控制在低水平或者不发生。如果防控措施不到位，即使气温高也会出现疫情的发生。

“瑞丽的疫情给我们两点启示。” 吴尊友分析指出，一是全球新冠疫情仍然处在大流行的高水平流行阶段，每日报告病例数还维持在30万-50万的高水平。境外输入压力没有减轻，同时由境外输入造成局部疫情扩散的风险依然存在；二是虽然我国经历了严冬和春节人员流动的大考，但是常态化防控措施一点也不能放松。

“不要以为春暖花开了，我们的防控措施就可以松懈。每个人都应该时刻注意保持常态化防控的意识，个人的防护措施如戴口罩、勤洗手、保持社交距离、常通风等一定要坚持。”吴尊友特别提醒到。