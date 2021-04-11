科兴中维：新冠疫苗或很快获得世卫组织紧急使用授权

人民网北京4月11日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。北京科兴中维公司公共关系总监刘沛诚表示，科兴中维用一年时间就实现了新冠疫苗年产20亿剂的目标。疫苗可能很快就获得世卫组织的紧急使用授权。

刘沛诚介绍，新疫苗的开发需要先后经历临床前的研究，Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期的临床研究以及疫苗上市之后进行大人群的Ⅳ期临床研究，来对疫苗在更大规模人群使用的安全性和有效性进行持续评价。在传统的研发过程中，这些步骤是按照顺序先后进行的，逐步解决关键问题和未知的因素。

“在新冠疫情席卷全球的大背景下，在各个企业和国家相关部门的大力支持下，我们与药监局‘研审联动’。在确保疫苗质量的前提下，各项工作流程得到了最大优化，实现了无缝衔接。科兴中维通过平行地进行多个开发步骤来节省时间，用一年时间就实现了新冠疫苗年产20亿剂的目标。”刘沛诚称。

关于世卫组织紧急使用授权的情况，刘沛诚介绍，2021年春节期间，科兴中维已经完成了世界卫生组织紧急使用授权的生产现场的核查。近期，世卫组织发言人也表示，疫苗可能很快就获得世卫组织的紧急使用授权。另外，世卫组织免疫战略咨询专家组也表示，一旦企业疫苗获得世卫组织的紧急使用授权，专家组就会对疫苗提出使用建议并公开发布。专家组也希望能够在4月底之前发布相关使用建议，让更多的国家使用这个疫苗。