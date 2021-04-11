吴尊友：新冠疫苗接种率需达到人群的70%、80% 才能产生群体保护效果

人民网北京4月11日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，从世卫组织新冠疫情的信息中注意到，在今年1月份、2月份，全球疫情出现了一段下降回落后，总体又反弹回升。智利的疫情在去年12月初，每日报告数大约在2000例左右，到今年4月初，每日报告数达到了8000，一直在上升。智利从今年2月份开始在全国范围内推动疫苗接种工作，到4月初至少接种了一针次的人数占总人口的25%，这个比例还达不到控制疫情所需的疫苗接种率。

吴尊友提出，疫苗接种有两个保护效果：第一，保护效果是对疫苗接种个体产生的保护效果。每个个体接种疫苗后产生的抗体，都能对自己起到保护作用；第二，保护效果是在人群当中，当接种个体达到一定比例时，就能够形成对群体的保护，所以叫群体免疫概念。

“群体免疫对不同的传染病所需要的接种率临界值是不一样的，传染性越强，需要接种的比例就越高，传染病越弱，需要的接种率就比较低。像新冠肺炎，需要达到人群的70%、80%，才能产生群体保护效果。如果免疫接种率达到10%、20%、30%，甚至40%，只能起到个体保护，不能产生群体免疫，当有传染源传入时还会发生流行，这也就是为什么全球各国都在拼，大力推广疫苗接种，要赶在秋冬季下一个流行高峰来临前，实现群体免疫接种率需要的覆盖率。”吴尊友说。