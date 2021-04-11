如何理解新冠疫苗接种禁忌？中疾控专家这样说

人民网北京4月11日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆对于如何理解疫苗接种禁忌，在接种过程中如何把握的原因进行了详细介绍。

王华庆表示，《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》中提到：一是对新冠病毒疫苗成分过敏的，包括既往接种疫苗时引起过严重过敏性反应，如过敏性休克、喉头水肿，这种情况不建议接种疫苗；二是如果患神经系统疾病，正处在发作期，包括横贯性脊髓炎、格林巴利综合征等，不建议接种；三是没有控制的癫痫，不建议接种；第四种情形比较宽泛，包括出现发烧、疾病急性期、急性疾病、没有控制的慢性疾病等；最后一种情形是孕妇不给接种。

王华庆介绍，除过敏以外，其他情况都是暂时的。如果禁忌状态不存在了，就可以接种疫苗。对于过敏，如果这个人第一针接种了新冠疫苗，经过调查诊断专家组确认是疫苗引起的急性过敏，第二针就不能打了。其他像鼻炎、咽炎等常见病，总体来说绝大多数人都可以接种疫苗。

王华庆还建议，在接种疫苗前后尽量保持平稳的生活状态和作息习惯。“虽然没有看到饮酒影响疫苗效果，但过量饮酒确实影响到免疫功能。对于关节炎和一些其他疾病，新冠疫苗说明书中也有相关建议。有一些人在服用的药物可能属于免疫抑制药物，接种疫苗之后可能会影响疫苗效果。”王华庆说。

“为了让疫苗接种更有效、安全，大家要把接种疫苗时的健康状况，既往用药史情况，包括疫苗过敏情况等，如实向接种点医生反映，由医生来做出判断，以保证接种疫苗的有效，尽可能降低风险。”王华庆说。