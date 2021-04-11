中疾控专家：以放松的心态接种疫苗 会大大减少心因性反应

人民网北京4月11日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。针对目前女性接种新冠疫苗的一些问题，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆进行了解答。

接种了新冠疫苗之后是否会影响HPV疫苗接种的效果？

王华庆指出，其实疫苗能不能同时接种，这里涉及到疫苗接种间隔的问题。基于以往经验过去主要考虑两点：一是它是不是减毒活疫苗；二是疫苗抗原成分是不是有相同的地方。如果是减毒活疫苗，或者是抗原成分有相同的话，疫苗接种需要一定的间隔。

“HPV疫苗是灭活疫苗，新冠病毒疫苗也是灭活疫苗，HPV疫苗是蛋白亚单位的疫苗，从理论上说，两者之间的效果不存在影响。那么，此次在接种新冠疫苗的过程中，我们提出通常情况下不能与其他疫苗包括HPV疫苗同时接种，主要还是考虑不良反应。”王华庆解释称，但是如果遇到了被狗咬伤或者有外伤的情况，注射狂犬疫苗或者破伤风疫苗的时候，建议不考虑时间间隔，可优先接种狂犬疫苗和破伤风疫苗。

一些年轻的女性为何在接种疫苗后出现头疼、恶心等其他症状？

王华庆说，目前根据临床试验的结果以及疫苗上市后不良反应监测结果来看，绝大多数全身性的反应都属于一般反应，不需要特殊处理。如果病情加重或者自己认为有必要的话，要及时就医诊治。

王华庆强调，因为新冠疫苗接种的人群主要是18-59岁，其中包括一部分女性。通过目前的监测看，在这个人群当中还是有个别人出现了心因性反应，这可能跟在接种前、接种过程中或接种后，心里紧张或者焦虑有一定关系。所以建议大家在接种疫苗过程中，把它当做一次普通的注射，不要过度焦虑，要以放松的心态去接种，这样会大大减少出现心因性反应。