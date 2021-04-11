国家卫健委：引导鼓励群众积极接种新冠疫苗 力争实现“应接尽接”

人民网北京4月11日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，目前，各地正在根据突出重点、保障安全的原则，做好新冠病毒疫苗接种工作，有关省份根据当地实际采取了各种行之有效的措施，积累了一些经验。但个别地区在新冠病毒疫苗接种工作的推动过程中，存在简单化的问题，虽然这些问题不是普遍性的，但是也反映了个别地区组织管理工作还不够精细、精准。

“下一步，我们将继续加强对各地的指导，要求各地提升新冠病毒疫苗接种管理和组织水平，加强对接种人员的培训，合理设置接种单位，依法依规组织开展新冠病毒疫苗配送，通过精确预约安排接种人数和接种时间，对人员有效分流，防止人员聚集，按照预防接种工作相关规范要求做好全流程操作。”吴良有表示，将继续开展针对性宣传，引导公众理性看待接种后可能出现的异常反应、偶合反应，增强群众对国产疫苗的信心。

吴良有强调，18岁以上的成年人作为接种主体，也是社会活动相对频繁的群体，接种疫苗既是对自身健康的有效防护，也为家里的老人和儿童建立起了有效的保护屏障。在工作中将坚持“应接尽接”和自愿原则相结合，在充分告知的基础上，引导并鼓励群众积极接种、主动接种，力争实现“应接尽接”，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。